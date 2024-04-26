В Минкульте объяснились насчет брони для сотрудников цирка: попадают сразу под пять критериев

В Минкульт назвали критерии, по которым определяли критически важный статус цирков

В Министерстве культуры объяснили, почему цирки признаны критически важными объектами для экономики Украины, а сотрудники подлежат бронированию от мобилизации. В ведомстве озвучили критерии, по которым определяли этот статус.

Об этом сообщает LIGA.net. При этом количество сотрудников цирка, которые забронированы от мобилизации, публично называть в ведомстве отказались.

Так, в Минкульте объяснили, что критерии, которые дают учреждению статус "критически важного для функционирования экономики" утверждены постановлением Кабмина от 27 января 2023 года №76 и приказом Министерства культуры и информационной политики от 10 марта 2023 года №106.

Цирки подходят под этот статус сразу по пяти критериям:

организации или учреждению предоставлен статус национальной;

за организацией закреплено государственное имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

организация осуществляет деятельность в сфере культуры и в течение предыдущего календарного года реализовали не менее чем 500 цирковых представлений минимум в 10 областях Украины, и/или имеет в штате более 100 артистов и/или имеет не менее 50 цирковых номеров разных жанров;

у организации нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы работников организации за последний квартал не меньше размера средней зарплаты в регионе на IV квартал 2021 года.

Что касается количества забронированных работников цирков, то в Министерстве культуры и информационной политики не стали его озвучивать. В ведомстве заявили, что эта информация с ограниченным доступом.

Напомним, что о бронировании сотрудников "Передвижного цирка Украины" стало известно 8 апреля 2024 года. Также Минкульт забронировал от мобилизации работников сферы культуры и медиа. В сети такое решение сразу вызвало волну мемов и шуток, а также резкую критику и недопонимание. Однако в министерстве обвинили граждан в неуважении работы деятелей культуры и примитивной оценке.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что "броню" от мобилизации смогут получить и помощники нардепов. В новом законе о мобилизации прописано их допустимое количество.