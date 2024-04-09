"Неуважение и примитивная оценка": Минкульт резко ответил на хейт о "броне" для передвижного цирка Украины

Сотрудники культуры важны для "духовной обороноспособности", говорят в Минкульте

В Министерстве культуры решили прокомментировать новость о том, что "Передвижной цирк Украины" получил статус критически важного предприятия. Этот статус позволяет части работников быть забронированными от мобилизации.

Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте МКИП. В частности там отметили, что украинская культура сегодня является важным "инструментом устойчивости и сопротивления российской агрессии", а потому каждый сотрудник этой отрасли является важным для обеспечения "духовной обороноспособности".

В ведомстве напомнили, что перечень критических предприятий в сфере культуры был создан в январе 2023 года и с тех пор не менялся.

При этом там отметили, что решение по каждому человеку, который подлежит бронированию, принимается отдельно комиссией Минкульта, Генштаб ВСУ и Минэкономики, а с начала вторжения броню получили лишь 1150 работников сферы культуры и около 700 медийщиков.

"Считаем, что хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа – это неуважение к людям, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значение для культуры воюющей страны", — говорится в сообщении.

Министерство также отметило, что сотрудники "Дирекции передвижных цирковых коллективов Украины" занимается организацией представлений в самых отдаленных местах нашей страны. В том числе и на деоккупированных территориях. К тому же она подала на бронирование список только из 14 лиц.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании в ближайшее время.