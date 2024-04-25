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Чего ждать уклонистам с конца мая: в Минобороны подробно ответили

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Эти нововведения уже скоро заработают
Эти нововведения уже скоро заработают. Фото Минобороны Украины

За уклонение от мобилизации будет введено серьезное ограничение

Министерство обороны Украины опубликовало меры влияния за невыполнение обязанностей граждан при мобилизации. Закон, который уже подписал Владимир Зеленский, вступит в силу с 18 мая 2024 года.

Согласно новому закону, все мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы и своевременно обновлять данные в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Если они не выполняют свои обязанности, то к ним будут применять меры влияния, сообщает Минобороны Украины.

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Существует целый комплекс мероприятий. В их список входит:

  • обращение руководителя ТЦК и СП в полицию с заявлением об административном задержании и доставке гражданина;
  • если предыдущая мера невозможна, то руководитель ТЦК и СП направляет гражданину рекомендательное письмо, в котором указано требование об исполнении обязанностей (днем вручения считается дата расписки или отказа в получении);
  • гражданину на выполнение требования дается 10 дней, а если оно не будет выполнено, то руководитель ТЦК и СП подает в суд обращение относительно временного ограничения права управления транспортными средствами (право вернут после выполнения требования или его отзыва);
  • суд принимает решение;
  • если гражданин исполнил обязанности, то требование считается выполненным, а ТЦК и СП выдает документ или направляет уведомление о выполнении в соответствующие органы.

Отзыв требования производится после завершения мобилизации. То есть мужчины, уклоняющиеся от своих обязанностей, временно лишаются права управлять транспортными средствами во время военного положения.

Минобороны перечислило меры воздействия
Уклоняющих ждет серьезное ограничение уже с 18 мая

Отметим, что объяснение изменений в новом законе о мобилизации Минобороны было опубликовано 24 апреля. Они вступят в силу с 18 мая 2024 года.

Ранее в Министерстве иностранных дел ограничили предоставление консульских услуг для украинцев-мужчин. Это временное решение. Его снимут, когда новый закон о мобилизации вступит в силу. Однако в некоторых случаях консульские услуги будут предоставляться в полном объеме.

"Телеграф" ранее писал, что в МИДе объяснили, почему приняли решение ограничить консульские услуги. Дипломаты обратили внимание на основные аспекты.

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#Министерство обороны #Мобилизация