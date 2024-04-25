Чего ждать уклонистам с конца мая: в Минобороны подробно ответили

За уклонение от мобилизации будет введено серьезное ограничение

Министерство обороны Украины опубликовало меры влияния за невыполнение обязанностей граждан при мобилизации. Закон, который уже подписал Владимир Зеленский, вступит в силу с 18 мая 2024 года.

Согласно новому закону, все мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы и своевременно обновлять данные в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Если они не выполняют свои обязанности, то к ним будут применять меры влияния, сообщает Минобороны Украины.

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Существует целый комплекс мероприятий. В их список входит:

обращение руководителя ТЦК и СП в полицию с заявлением об административном задержании и доставке гражданина;

если предыдущая мера невозможна, то руководитель ТЦК и СП направляет гражданину рекомендательное письмо, в котором указано требование об исполнении обязанностей (днем вручения считается дата расписки или отказа в получении);

гражданину на выполнение требования дается 10 дней, а если оно не будет выполнено, то руководитель ТЦК и СП подает в суд обращение относительно временного ограничения права управления транспортными средствами (право вернут после выполнения требования или его отзыва);

суд принимает решение;

если гражданин исполнил обязанности, то требование считается выполненным, а ТЦК и СП выдает документ или направляет уведомление о выполнении в соответствующие органы.

Отзыв требования производится после завершения мобилизации. То есть мужчины, уклоняющиеся от своих обязанностей, временно лишаются права управлять транспортными средствами во время военного положения.

Уклоняющих ждет серьезное ограничение уже с 18 мая

Отметим, что объяснение изменений в новом законе о мобилизации Минобороны было опубликовано 24 апреля. Они вступят в силу с 18 мая 2024 года.

Ранее в Министерстве иностранных дел ограничили предоставление консульских услуг для украинцев-мужчин. Это временное решение. Его снимут, когда новый закон о мобилизации вступит в силу. Однако в некоторых случаях консульские услуги будут предоставляться в полном объеме.

"Телеграф" ранее писал, что в МИДе объяснили, почему приняли решение ограничить консульские услуги. Дипломаты обратили внимание на основные аспекты.