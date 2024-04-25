У Лукашенко заявили, что по Минску готовился удар беспилотниками из ЕС, а оппозиция хотела захватить часть страны

Друзья Путина продолжают подыгрывать Кремлю, на этот раз отличились особенно громкими заявлениями

Спецслужбы Республики Беларусь предотвратили удары дронов по целям в столице Минске. Якобы беспилотники были запущены с территории Литвы.

Громкое заявление сделал глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель на VII Всебелорусском народном собрании (ВНС). Об этом сообщают белорусские издания.

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"Литва стала местом базирования "Виленской хоругви", где под руководством радикалов… в непосредственном контакте с литовским парамилитарным формированием "Клуб стрелков" строятся планы по заходу для совершения терактов на территорию прилегающих к Литве Ошмянского, Сморгонского и Браславского районов, переброски и организации в Республике Беларусь тайников с оружием взрывчатыми веществами, средствами поражения… КГБ во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд чекистских мероприятий, которые позволили предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах", — заявил глава КГБ Иван Тертель.

На ВНС также выступил и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он обвинил белорусскую оппозицию в попытках захватить Кобринский район, объявить там новую власть и попросить НАТО ввести войска.

"Ради смены власти в Беларуси они действительно готовы пойти на все. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план "Перемога 2.0", — сказал Лукашенко.

Во время выступления белорусский диктатор предложил начать переговоры между Украиной и Россией. Якобы можно начать с обсуждения "стамбульских соглашений", которые были разработаны еще в марте 2022 года.

Лукашенко, подыгрывая Кремлю, раскритиковал украинскую "Формулу мира". Он назвал ее "нереальной" и предупредил, что Россия не собирается возвращать Украине оккупированные территории.

Ранее "Телеграф" писал, что Беларусь готовится к войне. Громкое заявление сделал сам Лукашенко.