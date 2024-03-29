Уничтожение Россией украинской энергетики: есть ли запас прочности и в чем кроется подвох россиян

Эксперт по энергетике Сергей Дяченко рассказал "Телеграфу", насколько гибкой является энергосистема страны, почему удалось избежать блэкаута и что делать гражданам

Украинская энергетическая система вновь выдержала массированные обстрелы россиян и тотального блэкаута к счастью снова удалось избежать. А россияне, усиливая удары ракетами и "шахедами" по объектам критической инфраструктуры, кроме обесточивания страны могут преследовать какие-то скрытые мотивы. Такое мнение "Телеграфу" высказал эксперт по энергетике Сергей Дяченко.

Запас прочности энергообъектов и запасной вариант

— В принципе, эти последние удары довольно неприятны, потому что россияне сейчас целят по генерирующим мощностям. Их разрушить не так просто, но если удается попасть, восстанавливать такие объекты тоже очень непросто.

В прошлом году в основном обстрелы были по подстанциям. А сейчас кроме ударов по подстанциям еще и сложилась неприятная тенденция, когда РФ бьет по генерации. Если за последний год ранее поврежденные от обстрелов подстанции и системы распределения восстановили, то с генерацией будет гораздо труднее. Еще неприятный момент, что россияне бьют по каскаду гидростанций. В мощности энергосистемы гидроэнергетика небольшую занимает долю — 8% — но играет огромную роль как высокоманевровые мощности в регулировании нашей энергосистемы (другими словами без ГЭС в Украину могут вернуться отключения электроэнергии. — Авт.), — говорит он.

По словам эксперта, несмотря на болезненные удары РФ по объектам энергетики на сегодняшний день в определенной степени можно сохранять сдержанный оптимизм, ведь сейчас идут восстановительные работы, а при строительстве энергообъектов (в частности ГЭС) "закладывался большой запас прочности, и их не так просто разрушить".

— И не будем забывать о запасном варианте: нам всегда могут помочь европейские партнеры. Мы, слава Богу, успели перейти на параллельную работу в рамках ENTSO-E (физическое соединение украинской энергетики с энергосистемой континентальной Европы. — Авт.). Это означает, что нам всегда могут помочь европейцы поставками электроэнергии. Конечно, объемы там не безграничны, но если у нас будут возникать дефициты, это поможет, — объясняет Сергей Дяченко.

По его словам, с точки зрения восстановления на поврежденных подстанциях были проблемы с использованием западного оборудования из-за разных классов напряжения, возникали проблемы с нестыковками, "а с электростанциями гораздо меньше проблем, и нам смогут помочь в их ремонте".

В то же время, как объяснил эксперт, чтобы воплотить в жизнь идею рассредоточения небольших объектов генерации по всей стране для большей гибкости, нужно много времени и, учитывая огромные мощности, "на перспективу это нужно реализовывать, но через неделю и месяц этого не сделаешь".

— Прямо сейчас идет речь о восстановлении поврежденных объектов. Надеюсь, что удастся все это быстро восстановить. Тем более, что эти последние разрушения не привели к глобальному развалу энергосистемы Украины, она продолжает работать. Да, в определенных наиболее пострадавших регионах есть ограничение поставок, однако в целом по стране энергосистема работает. И очень важно восстановить ее до следующего отопительного сезона, — подчеркивает эксперт по энергетике и добавляет, что одновременно актуальным остается еще большее усиление украинских ПВО для отражения потенциальных новых атак оккупантов.

В чем скрыт подвох россиян

Дяченко обратил внимание, что массированные удары по энергетике россияне почему-то усилили весной, а не зимой, как ожидалось. Кроме энергетического момента, связанного с ежегодным полноводием и работой ГЭС с дамбами, есть еще несколько возможных мотивов РФ.

— Этому есть объяснения. Возможно, это была какая-то прелюдия к их планам. Посмотрим, что они будут дальше делать в военно-политическом смысле. Возможно, это действия, связанные с вопросами, которые они хотят решить — и в переговорном плане, возможно, и в военном (в контексте их наступления). Видите же, сильные удары были по Харькову. Это происходило в контексте их заявлений (непонятно, соответствует ли это действительности) о подготовке наступления на этот областной центр, — предполагает он и добавляет, что на перерывы в массированных обстрелах мог повлиять дефицит в России гиперзвуковых ракет.

Как обычные потребители могут защититься и помочь энергетике

После повреждения энергообъектов и угроз повторных ударов РФ эксперт подчеркивает, что рядовым потребителям следует дополнительно перестраховаться. Также они могут помочь энергосистеме страны. Так, в случае предупреждений о возможных обстрелах (после взлетов российской стратегической авиации) следует выключать электрические приборы из сети.

— Потому что в случае отключений со стороны "Укрэнерго" или в результате каких-либо повреждений энергосистем может пострадать электрооборудование. Лучше обесточивать их самим, выключать все, что можно в доме. Можно в помещении поставить защиту от колебаний напряжения и частоты в сети. Из этих соображений установить у себя дома релейную защиту не помешает. Это сохраняет внутреннюю сеть в доме от этих резких колебаний. А также экономить электроэнергию.

Как сообщалось, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в контексте последних ударов по украинской энергетике отмечал, что этим летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления э/э. Граждане должны подготовиться к этому.

Также "Телеграф" писал, что 29 марта Министерство энергетики Украины на фоне масштабных атак России на критическую инфраструктуру обратилось с просьбой к органам государственной власти, СМИ, экспертам, компаниям и обычным украинцам. Ведомство просило не распространять информацию о последствиях ударов.