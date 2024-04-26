"Однозначно...": чи зможе Україна уникнути нових відключень світла

Без імпорту електроенергії наша країна сьогодні не обійдеться

Російські окупанти ракетними ударами по енергосистемі вивели з ладу 6000 МВт. Це означає, що Україна буде змушена знову повертатись до графіків обмеження електропостачання.

Таку заяву в ефірі Еспресо зробив народний депутат України Олексій Кучеренко. За його словами, дефіцит електроенергії є постійним, перманентним. Україна купує електроенергію на рівні щонайменше 700 МВт.

"Це досить потужний обсяг. Тобто без імпорту електроенергії ми сьогодні не обійдемося. Цей дефіцит зростатиме. Енергетики хочуть вийти на рівень спроможності мереж десь 1500 МВт, але нам і цього не вистачатиме, тому що ракетні удари вивели з ладу 6000 МВт", — сказав Кучеренко.

Він також додав, що за рахунок імпорту Україна може покрити щонайбільше 1500 МВт. Однак навіть цього на всю країну не вистачатиме.

"Щодо наслідків це однозначно будуть графіки обмеження", — пояснив нардеп.

Водночас Кучеренко сказав, що переживає, щоб уряд не ухвалив рішення щодо цінових тарифів, оскільки банально не вистачатиме грошей, щоб енергетика прокручувалась за своїми ринковими схемами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, коли в Україні знову можуть розпочатися відключення світла і скільки годин вони триватимуть.