Запрет консульских услуг за границей: в МИД объяснили, почему ввели ограничения сейчас и когда их снимут

В мае начнут действовать новые правила

Украина ввела временные ограничения на принятие заявлений на предоставление консульских услуг за рубежом для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако не будут приниматься только новые заявления этой категории граждан.

Об этом идет речь в разъяснении Министерства иностранных дел Украины. Там объяснили, почему такие ограничения были введены до вступления в силу нового закона о мобилизации.

Отмечается, что это связано с тем, что срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления его в силу. В МИД подчеркнули, что таким образом стремятся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конце концов предоставлена.

Зачем введены такие ограничения

Также в министерстве объяснили, почему прибегли к такому шагу. Там напомнили, что на МИД уже давно возлагается обязанность по ведению военного учета. Соответствующие функции иностранных дипломатических учреждений были определены еще постановлением КМУ от 7 декабря 2016 года.

"Вместе с тем, на тот момент законодательство разрабатывалось с учетом реалий того времени. После спровоцированной эскалацией российской агрессии миграционной волны 2022 года заложенные законодательством механизмы военно-учетной работы нуждались в коренных изменениях, которые лишь частично удалось урегулировать постановлением КМУ от 30 декабря 2022 года", — говорится в разъяснении.

В МИД отметили, что требовали обновления также сопутствующие нормативно-правовые документы. Как пояснили в министерстве, сейчас после масштабного пакета изменений в мобилизационные нормативные документы МИД и другие государственные органы должны провести колоссальный объем работы для их надлежащей имплементации.

Когда ограничения будут сняты

Также в министерстве отметили, что после вступления закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" в силу 18 мая 2024 года процесс принятия и рассмотрения заявлений на совершение консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 22 апреля у журналистов оказалось распоряжение от МИД, которым украинским дипломатическим учреждениям за границей запретили предоставлять консульские услуги гражданам Украины мужского пола. Документ подписан первым заместителем министра иностранных дел Андреем Сибигой.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с заявлением по поводу этой ситуации. Он сообщил, что украинские граждане, находящиеся за границей, все равно имеют обязанности перед Украиной.