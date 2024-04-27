В Европе задумались о будущем украинских студентов из-за нового закона о мобилизации: что известно

В Польше находится примерно 50 тысяч студентов из Украины

В Украине с 16 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, он касается каждого гражданина. Именно поэтому польский министр науки и высшего образования Дариуш Вечерек рассказал, что хочет проконсультироваться с Министерством образования и науки Украины и польским Министерством иностранных дел (МИД) относительно того, как нововведения повлияют на студентов-украинцев в Польше.

Об этом министр рассказал TOK FM. По его данным, в настоящее время в Польше около 50 тысяч студентов из Украины.

"Признаюсь честно, что нам, пожалуй, придется поговорить с министром образования и науки Украины по этому поводу и посмотреть, как украинская власть подойдет к этому вопросу относительно студенчества", – сказал Вечорек.

Он также подчеркнул, что студенты пересекли границу вполне законно и имели паспорта, студенческие визы и виды на жительство в стране. По его словам, это нужно проанализировать, однако в настоящее время польские власти особой угрозы не видят.

"Поскольку они начали обучение в Польше – они на втором или третьем курсе, было бы хорошо, чтобы они закончили обучение", – добавил Вечорек.

Он также подчеркнул, что дело с документами для украинских студентов "совершенно новое, поэтому сейчас его сложно комментировать". По его словам, для прояснения "возможных угроз по отношению к украинским студентам в Польше", министерство Вячорка будет общаться и к польскому МИД.

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