У США есть план, как укрепить Украину: Блинкен выступил с обнадеживающим заявлением

Украина будет сильной во всех планах

План российского диктатора Владимира Путина стереть Украину с карты, присоединив в состав России, не имел успеха. Более того, у Соединенных Штатов Америки есть свой план, предусматривающий укрепление Украины во многих аспектах.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет The Guardian.

У США, по словам Блинкена, есть план, с помощью которого Украина добьется успеха со временем: "сильная страна: в военном, экономическом, демократическом плане".

И это в противоположность усилиям Путина стереть нашу страну с карты мира.

"Тех замыслов, которые Владимир Путин имел в отношении Украины с самого начала, стереть ее с карты, чтобы включить в состав России, больше нет. Это провалилось", — отметил госсекретарь США.

Он также подчеркнул, что агрессия России была направлена не только против Украины, но и против принципов международного сообщества.

"Насчет Украины нам удалось объединить так много стран, не только в Европе, но и за ее пределами, потому что страны признают, что имела место агрессия не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы", — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Блинкен добавил, что если оставить этот вызов безнаказанно, то "потенциальные агрессоры везде обратят это внимание и в нашем мире будет больше конфликтов".

Ранее "Телеграф" писал, что Минобороны Британии оценивает потери российских войск в войне против Украины в 450 тысяч убитыми или ранеными. А также 10 000 уничтоженной российской бронетехники.