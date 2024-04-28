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"Путин — политическое животное": Кулеба рассказал, чего боится российский диктатор

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото Колаж "Телеграфа"

Министр призвал партнеров не задерживать помощь Украине

Российский диктатор Владимир Путин испытывает реакцию мира на военную агрессию как "политическое животное". Партнеры Украины должны отвергнуть страх и не медлить в оказании помощи Киеву.

Об этом в эфире CNN заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил США за утверждение пакета финансирования военной помощи.

Он также прокомментировал паузу с оказанием помощи из-за блокирования законопроекта в Палате представителей США со стороны республиканцев. Министр заявил, что "лучше поздно, чем никогда".

"Мир должен помнить, что любая задержка в оказании помощи Украине компенсируется смелостью и самопожертвованием павших солдат. Все, что мы потеряли с осени и по сей день — мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия", — подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Украина нуждается в твердой вере партнеров в то, что победа Украины достижима, а также "отсутствии страха перед Путиным". Он подчеркнул, что Украина не собирается отказываться от борьбы со страной-агрессором, потому что "на кону — выживание нации, выживание суверенного государства".

"Поскольку Путин — политическое животное, которое слышит страх. И когда он его слышит — становится более агрессивным. Если он слышит силу, которую, например, только что продемонстрировал Конгресс — он будет вынужден отступиться", — заявил Кулеба.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине, вокруг которого полгода шли споры. Некоторые боеприпасы и вооружения поступят в Украину в течение нескольких дней, а некоторые – через месяцы.

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#Владимир Путин #Помощь Украине #Дмитрий Кулеба