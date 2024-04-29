Укр

После слов главы МИД Польши: как эксперты на Западе оценивают риски применения Путиным "ядерки"

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Применит ли Путин тактическое ядерное оружие против Украины Новость обновлена 29 апреля 2024, 13:48
Применит ли Путин тактическое ядерное оружие против Украины. Фото telegraf.com.ua

В Кремле в первую очередь используют ядерное оружие как "средство шантажа и нагнетания страха"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Bild предположил, что российскому диктатору Владимиру Путину будет непросто развязать ядерную войну. Издание решило узнать у экспертов, как они оценивают существующие риски.

Оказалось, что знающие люди разделяют мнение польского чиновника. Подробная информация появилась на странице издания в Telegram.

Сикорский заявил, что глава Кремля не может единолично принимать решение о ядерном ударе.

"Он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ. Эти генералы будут знать, что выполнить такой приказ — значит стать военным преступником. В этот момент перед ними встанет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", — заявил польский чиновник.

С ним согласился военный эксперт из университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала. "Сикорский абсолютно прав. Мы мало что знаем о цепочке принятия решений о применении российского ядерного оружия. Но мы знаем, что Путин принимает решения не единолично. В случае с тактическим ядерным оружием ему нужны командиры на местах, которые в конечном итоге отдают своим подразделениям приказ о применении оружия. Не исключено, что кто-то из командного состава не поддержит решение Путина", — подчёркивает он.

В свою очередь эксперт по ядерному оружию Франк Зауэр отметил, что любая подготовка России к развёртыванию тактического ядерного оружия не останется незамеченной. "Оно (тактическое ядерное оружие – ред.,) действительно хранится в России отдельно от средств доставки. Поэтому, скорее всего, было бы замечено, если бы происходило какое-либо перемещение и велась подготовка к применению ядерного оружия на поле боя", — сказал он в разговоре с BILD.

Эксперт по внешней политике Томас Йегер считает, что ядерный удар со стороны России "вызовет неисчислимую эскалацию".

"США уже пригрозили в этом случае принять решительные меры. Кроме того, Россия полностью изолирует себя на международном уровне, применив ядерное оружие, а правительство Китая ясно дало понять, что не поддерживает этот шаг", — добавил Йегер.

По его словам, Владимир Путин в первую очередь использует ядерное оружие как "средство шантажа и нагнетания страха".

Ранее "Телеграф" писал, что президент Польши Анджей Дуда выразил готовность страны разместить на территории страны ядерное оружие. Это давняя тема польско-американских переговоров и, по его словам, это обезопасит восточный фланг НАТО. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал своего президента.

Теги:
#Владимир Путин #Мнение #Ядерное оружие #Эксперты #Сикорский