После слов главы МИД Польши: как эксперты на Западе оценивают риски применения Путиным "ядерки"

В Кремле в первую очередь используют ядерное оружие как "средство шантажа и нагнетания страха"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Bild предположил, что российскому диктатору Владимиру Путину будет непросто развязать ядерную войну. Издание решило узнать у экспертов, как они оценивают существующие риски.

Оказалось, что знающие люди разделяют мнение польского чиновника. Подробная информация появилась на странице издания в Telegram.

Сикорский заявил, что глава Кремля не может единолично принимать решение о ядерном ударе.

"Он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ. Эти генералы будут знать, что выполнить такой приказ — значит стать военным преступником. В этот момент перед ними встанет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", — заявил польский чиновник.

С ним согласился военный эксперт из университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала. "Сикорский абсолютно прав. Мы мало что знаем о цепочке принятия решений о применении российского ядерного оружия. Но мы знаем, что Путин принимает решения не единолично. В случае с тактическим ядерным оружием ему нужны командиры на местах, которые в конечном итоге отдают своим подразделениям приказ о применении оружия. Не исключено, что кто-то из командного состава не поддержит решение Путина", — подчёркивает он.

В свою очередь эксперт по ядерному оружию Франк Зауэр отметил, что любая подготовка России к развёртыванию тактического ядерного оружия не останется незамеченной. "Оно (тактическое ядерное оружие – ред.,) действительно хранится в России отдельно от средств доставки. Поэтому, скорее всего, было бы замечено, если бы происходило какое-либо перемещение и велась подготовка к применению ядерного оружия на поле боя", — сказал он в разговоре с BILD.

Эксперт по внешней политике Томас Йегер считает, что ядерный удар со стороны России "вызовет неисчислимую эскалацию".

"США уже пригрозили в этом случае принять решительные меры. Кроме того, Россия полностью изолирует себя на международном уровне, применив ядерное оружие, а правительство Китая ясно дало понять, что не поддерживает этот шаг", — добавил Йегер.

По его словам, Владимир Путин в первую очередь использует ядерное оружие как "средство шантажа и нагнетания страха".

Ранее "Телеграф" писал, что президент Польши Анджей Дуда выразил готовность страны разместить на территории страны ядерное оружие. Это давняя тема польско-американских переговоров и, по его словам, это обезопасит восточный фланг НАТО. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал своего президента.