"Главное — желание и духовные потребности": в ПЦУ развеяли популярный миф о нарядах женщин в храме

Считать современные женские брюки мужским нарядом нельзя

Среди православных верующих существует мнение, что женщинам нельзя заходить в церковь в брюках. Однако в ПЦУ такое утверждение называют мифом.

Подробное разъяснение по этому поводу приведено на странице прихода в Facebook. Отмечается, что в этой и других Православных Церквях мира подобных правил, запрещающих сейчас женщинам в брюках приходить в храмы, не существует.

"Для наших священнослужителей важно не то, в какой одежде человек приходит в храм, а главное — с какими желаниями и духовными потребностями", — говорится в сообщении.

Также в ПЦУ рассказали, откуда взялся этот миф.

"От фарисейской закваски и неправильного толкования (или незнания) Писания. Чаще всего в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женскую одежду, ибо мерзкий перед Господом Богом твоим всякий, что делает это" (Втор. 22: 5). Но речь ли о женских брюках шла в тех строках? Во времена, когда писались правила Ветхого Завета, люди одевались совсем не так, как ныне. И женщины, и мужчины тогда носили похожая одежда: нижнюю рубашку, которую подпоясывали поясом, а сверху — тунику (плащ, накидку). Женщины также носили пояса и плащи". Как видим, разница в одежде не была принципиальной, что направляет нас к выводу, что в упомянутых строках книги "Второзаконие" речь шла о другом, скорее, внутреннем отличии мужского/женского, и точно не о штанах. о запрете мужчине изображать женщину, а женщине — мужчину, отвергая Богом установленное естественное различие двух статей", — говорят в ПЦУ.

Там добавили, что считать современные женские брюки мужским нарядом нельзя.

"Например, шаровары, которые в нашей культуре ассоциируются с казачеством, у многих южных и восточных народов являются элементом женской одежды. Или килт (национальная шотландская мужская одежда) или другие подобные наряды, хотя и подобные женским юбкам, но возникли не как уподобления мужчин женщин, а как ответ на потребности местных условий жизни", — добавили в Церкви.

Там призывали не тратить время на ненужные споры и запреты и не судить других людей по внешности.

"Особенно сейчас, во время войны и больших потерь. Возможно, этот человек потерял все, и у него просто нет другого наряда. А даже если и есть — не вы ему Судья. Старайтесь того, чтобы не выглядеть, а БЫТЬ верными — не внешне", а внутренне. Встречайте людей с любовью, а не с осуждением, а не с укором. Наши храмы всегда открыты для вас, чтобы стать местом молитвы и единения с Господом", — резюмировали в ПЦУ.

Ранее "Телеграф" писал, где можно в Киеве освятить пояса в православных храмах ПЦУ.