За какое время военнообязанный должен обновить свои данные: объяснение ТЦК

Данные нужно было уже давно обновить

После вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая) военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК или электронном кабинете. Если этого не сделать, то гражданин понесет ответственность.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Не забудьте эти документы: что нужно взять в ТЦК для получения брони и отсрочки".

Военный напомнил, что согласно постановлению Кабинета министров № 1487, утверждающему Правила военного учета, об изменении персональных данных следует сообщать в семидневный срок после таких изменений.

"Их нужно было уже давно обновить! Конечно, можно обновить сейчас. Норма, о которой вы спрашиваете, еще не вступила в силу, но если в течение отведенного времени не обновить данные, то это повлечет административное наказание — гражданин получит штраф по статье 210 КУоАП, а если не сделать это в течение 60 дней (18 июля — Ред.) после вступления в силу Закона, то будет применена статья 210-1", — подчеркивает Истомин.

То есть, за несвоевременное обновление данных в ТЦК наказывают и сейчас, а по истечению 60-дневного срока после вступления закона в силу наказания будут еще серьезней.

"Статья 210 — нарушение правил военного учета. В особый период ею предусмотрен штраф 50—100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850—1700 гривен. А статья 210-1 – это уже нарушение законодательства о мобилизации. И штраф за это в особый период уже 300—500 не облагаемых минимумов (5100—8500 гривен). Конечно, это гораздо чувствительнее для кошелька рядового гражданина", — объяснил он.

При этом 8 500 гривен — это в обычное время, а во время военного положения — от 17 000 до 25 500.

Напомним, ранее мы писали о том, какие обязанности появятся у военнообязанных в конце мая. Новый закон о мобилизации в частности гласит о том, что украинцы должны будут предоставлять ВСУ свое имущество, а также носить с собой всегда военно-учетные документы. Детальнее об этом, вы можете прочитать, перейдя по ссылке.