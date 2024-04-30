После обновления данных в ТЦК вызовут на медкомиссию: разъяснения адвоката (видео)

Обязанности пройти ВЛК никто не исключал, подчеркнул адвокат

После вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая) военнообязанные украинцы будут обновить свои данные в ТЦК. После этого всех будут направлять на ВЛК, включая и тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

Как пояснил адвокат Олег Мицик "КИЕВ24", закон о мобилизации предполагает обновление данных военнообязанного через электронный кабинет, средства связи или через ЦНАП. В 60-дневный срок необходимо предоставить данные о себе, своем семейном положении, образовании, болезнях и т.п. После этого предусмотрено прохождение ВЛК.

"То есть обязанности пройти ВЛК никто не исключал. Речь идет о первичном этапе, уточнении анкетных данных. Инициаторы этих норм в законе хотят, что после получения такой информации смогут вызвать для прохождения ВЛК", — отметил адвокат.

Напомним, по словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина, если военнообязанный не взял с собой в ТЦК все необходимые документы, то ему могут не дать отстрочку. В то же время "коммисовать" могут и без них.