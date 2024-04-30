С митрополита УПЦ "Паши Мерседеса" сняли электронный браслет: что известно о решении суда

Спецслужбы передали дело на рассмотрение суда еще в прошлом году

Во вторник, 30 апреля, Печерский районный суд города Киева принял решение снять электронный браслет с бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры, митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя. Напомним, что он был выпущен под залог в августе 2023 года.

О решении суда снять электронный браслет сообщает Союз православных журналистов. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале этого союза.

"Судья Печерского районного суда постановила снять электронный браслет с митрополита Павла (Лебедя)", ― говорится в сообщении.

Напомним, митрополит Павел обвиняется в поддержке российской агрессии против Украины. Его задержали, но он пробыл за решеткой менее месяца. За Павла внесли залог в 33 млн грн.

Через неделю у митрополита произошел острый инфаркт миокарда. Его госпитализировали и провели операцию.

Отметим, что его в народе часто называют "Паша Мерседес". Такое прозвище он получил за любовь к роскошным и дорогим автомобилям.

СБУ в октябре 2023 года направила в суд дело, по которому митрополит обвиняется по двум статьям. Это ч. 2 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно) и 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Если митрополита Павла признают виновным, ему грозит до 8 лет заключения. Он отвергает предъявленные обвинения.

Ранее "Телеграф" писал, как в храмах Лавры работает УПЦ МП. Священнослужители там находятся незаконно.