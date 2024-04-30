Кому точно нужно обновить данные в ТЦК: адвокат ответила на 12 вопросов "А если..."

Важная информация для мужчин и некоторых женщин

Новый закон о мобилизации обязывает обновить данные в ТЦК в течение 60 дней со дня вступления в силу. Это нужно сделать тем гражданам Украины, которые состоят на военном учете.

Адвокат Дарья Тарасенко составила перечень категорий граждан, которым нужно обновить данные до 18 июля 2024 года. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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"Начнем с формулировки в Законе: "граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные", ― написала Тарасенко.

Это означает, что в течение 60 дней с момента вступления в силу нового закона о мобилизации обновить свои данные должны следующие категории населения:

военнообязанные мужчины и женщины;

призывники;

студенты (за исключением тех, которые были исключены из военного учета);

граждане с отсрочкой;

те люди, которые уже были в ТЦК после начала полномасштабной войны;

граждане, обновлявшие данные до принятия нового закона;

те, которые не получили повестки;

мужчины, проживающие за границей.

Что касается последней категории, то адвокат объясняет, что есть исключение. Обязанности обновлять свои данные нет у тех, кто был снят с военного учета из-за отъезда в другую страну на ПМЖ. Но для них потом будет разработана другая процедура.

Военнослужащие ВСУ не должны обновлять свои данные. Также такой обязанности нет у тех, кто был снят с военного учета без требования снова на него встать.

Ранее "Телеграф" писал, как обновить данные в ТЦК украинцам, которые сейчас находятся за границей. Есть три способа.

При обновлении данных важно взять с собой определенные документы. Их список зависит от категории, к которой относится гражданин.

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