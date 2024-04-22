Украинцы за границей больше не смогут получить консульские услуги: СМИ опубликовали документ

МИД приготовил украинцам за границей неприятный сюрприз

После принятия закона о мобилизации украинским дипломатическим учреждениям за рубежом запретили оказывать консульские услуги гражданам Украины мужского пола. Запрет будет действовать до получения разъяснений о том, как будет работать новый закон.

Об этом говорится в письме, подписанном первым замминистра иностранных дел Андреем Сибигой. Сам документ был обнародован изданием ZN.UA.

В тексте письма говорится, что меры предпринимаются с целью недопущения уклонения граждан Украины от обязательств по урегулированию вопросов воинского учета и по наличию военно-учетных документов.

Отмечается, что приостановка оказания консульских услуг будет касаться всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Единственными услугами, которые все еще будут предоставлять, будут консультации по вопросам возвращения на территорию Украины.

Как говорится в документе, такое распоряжение МИД будет работать до появления дополнительных разъяснений относительно положений нового закона, который вступит в силу лишь в мае.

Как сообщалось ранее, в четверг, 11 апреля, Верховная Рада проголосовала за принятие в целом закона о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 народных депутата.