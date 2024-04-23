Мужчины за границей смогут получить консульские услуги в трех случаях: список от МИД

Последние изменения переполошили мужчин мобилизационного возраста, покинувших страну

Украинцы-мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить консульские услуги за рубежом в полном объеме после обновления данных военного учета в Территориальном центре комплектования (ТЦК). Об этом говорится в 7 Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Закон вступит в силу 18 мая 2024 года. В настоящее время механизм обновления и проверки военно-учетных данных согласовывается между разными государственными органами, о чем Министерство иностранных дел (МИД) Украины сообщает на официальном сайте.

В МИД заверили, что в случае чрезвычайных ситуаций украинцам окажут консульскую помощь. Услуги будут предоставляться в полном объеме в следующих случаях:

стихийное бедствие;

дорожно-транспортное происшествие;

задержание.

Напомним, вечером 22 апреля стало известно о подготовке ограничений по предоставлению консульских услуг для мужчин за рубежом. Они уже заработали 23 апреля. Помощь от консулов временно не могут получить украинцы от 18 до 60 лет.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что выезд из Украины не лишает мужчин обязанностей перед Родиной. Это решение сделает отношение к украинцам мобилизационного возраста более справедливым независимо от их местонахождения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше образовались огромные очереди у центров по выдаче паспортов. С 23 апреля мужчинам не выдают даже готовые документы.