Контенту быть: журналисты вернутся в Верховную Раду, но с ограничениями

СМИ будут проверены специальными службами

Журналисты вернутся в Верховную Раду Украины, по крайней мере, на условиях, которые были в период пандемии Covid-19. Это означает, что 20-30 работников СМИ смогут присутствовать на пленарных заседаниях.

Об этом сообщил руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный во время круглого стола на тему: "О доступе журналистов к кулуарам Верховной Рады и возобновлении онлайн-трансляций заседаний парламента".

"Мы возвращаемся к той практике, которая была во время пандемии ковида. Во время заседания Верховной Рады в здании смогут находиться 20-30 представителей СМИ. Журналисты уже подали заявления на аккредитацию. Мы готовы к проведению дополнительной аккредитации. После Пасхи соберем журналистов для инструктажа во время пребывания в парламенте", – отметил Штучный.

Присутствующий на заседании спикер ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что парламент – это единственный в стране законодательный орган, который работает в условиях военного положения, поэтому может считаться врагом одним из центров принятия решений.

"С первого дня войны Верховная Рада приняла решение работать именно в помещении, которое находится на Грушевского. Мы постоянно работаем там и работаем в режиме непрерывного заседания… Это несет с собой целый ряд рисков. И эти риски нам постоянно практически каждый месяц подтверждаются соответствующими службами, соответствующими письмами, что парламент является центром принятия решений. И потому велика угроза и опасность, что парламент может быть атакован со стороны Российской Федерации, со стороны агрессора", – заявил Стефанчук.

По его словам, сейчас уже есть решение о допуске журналистов в ВРУ. Предварительно СМИ будут проверены специальными службами, а в дальнейшем будет произведена переаккредитация.

Новость сразу вызвала реакцию в сети, часто шутливую. Украинцы напомнили, какой контент удавалось создать журналистам во время работы в парламенте.

Вместе с тем, экс-нардеп Борислав Береза написал в своем Facebook, что возвращение в Раду журналистов, по его мнению, имеет свои плюсы и минусы. Объяснил, что имеет в виду.

Отметим, что с 24 февраля 2022 г., с начала полномасштабного вторжения России в Украину, журналисты не имеют доступа к работе в здании Верховной Рады по соображениям безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как бывшая спикера объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сравнила журналистов с шакалами. Скандал произошел из-за того, что журналистам на юге, по сути, запрещали работать.