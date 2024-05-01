Контенту бути: журналісти повернуться до Верховної Ради, але з обмеженнями

ЗМІ будуть перевірені спеціальними службами

Журналісти повернуться у Верховну Раду України, принаймні на умовах, які були у період пандемії Covid-19. Це означає, що 20-30 працівників ЗМІ зможуть бути присутні під час пленарних засідань.

Про це повідомив керівник Апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний під час круглого столу на тему: "Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту".

"Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті", – зазначив Штучний.

Разом з цим, присутній на засіданні спікер ВРУ Руслан Стефанчук нагадав, що парламент – це єдиний в країні законодавчий орган, який працює в умовах воєнного стану, тож може вважатися ворогом одним із центрів прийняття рішень.

"З першого дня війни Верховна Рада прийняла рішення працювати саме в приміщенні, яке знаходиться на Грушевського. Ми постійно працюємо там і працюємо в режимі безперервного засідання… Це несе з собою цілу низку ризиків. І ці ризики нам постійно, практично кожного місяця підтверджуються відповідними службами, відповідними листами, що парламент є центром прийняття рішень. І тому є велика загроза та небезпека, що парламент може бути атакований з боку Російської Федерації, з боку агресора", – заявив Стефанчук.

За його словами, нині вже є рішення про допуск журналістів до ВРУ. Попередньо ЗМІ будуть перевірені спеціальними службами, а надалі буде проведена переакредитація.

Новина одразу викликала реакцію в мережі, часто жартівливу. Українці нагадали, який контент вдавалося створити журналістам під час роботи у парламенті.

Разом з тим, екснардеп Борислав Береза написав у своєму Facebook, що повернення в Раду журналістів, на його думку, має свої плюси та мінуси. Пояснив, що має на увазі.

Зауважимо, що з 24 лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, журналісти не мають доступу до роботи в будівлі Верховної Ради з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як колишня речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк порівняла журналістів з шакалами. Скандал стався через те, що журналістам на півдні, по суті, забороняли працювати.