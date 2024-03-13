"Отобрали даже селфи-палки": польские полицейские снова задержали украинских журналистов, снимавших торговлю с РФ

Журналистам теперь запрещен въезд в Польшу

Украинских журналистов, которые проводили расследование в Польше по поводу масштабов торговли данного государства с РФ на фоне блокады границы с Украиной, задержали польские полицейские. Они депортировали их и запретили въезд.

Об этом сообщает "Район.ін.юа". Журналисты этого издание были задержаны поляками.

"Редактор Юрий Конкевич и видеооператор Александр Пилюк был задержан 7 марта во время фиксации пересечения границы грузовыми автомобилями между Калининградской областью РФ и Республикой Польша. На вечер 9 марта пограничники привезли журналистов на пункт пропуска Дорогуск-Ягодин", — говорится в материале.

Сообщается, что данные журналисты, согласно редакционной задаче, должны исследовать тему грузовых перевозок, оценить грузопоток и выяснить, какой транспорт используется для пересечения границы – польский или российский. Также планировалось пообщаться с очевидцами и экспертами для оценки масштабов такой торговли.

Однако 7 марта приблизительно в 13:10 по местному времени журналистов задержали сотрудники полиции в количестве 5-6 человек в городе Бранево. Они отобрали имущество журналистов: два смартфона, два фотоаппарата, личный макбук, карты памяти, микрофоны, павербанки и даже селфи-палки.

"Район. Заграница поехал на север Польши, за границу с Калининградской областью РФ, чтобы увидеть, как через Польшу в Европу до сих пор идут газ и зерно из России. Никакого блокпоста польских фермеров там мы не встретили, а увидели вагоны РЖД – Русской железной дороги. Польская полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвало лицами, угрожающими национальной безопасности Польши, и выдворила", – рассказывает журналист Юрий Конкевич.

Причиной задержания, как утверждает издание, сотрудники полиции назвали то, что журналисты слишком долго фотографировали критическую инфраструктуру, а именно российские вагоны сжиженного газа. Кроме того, сотрудники полиции якобы обыскали автомобиль без согласия журналистов. Из рюкзака, который был в автомобиле, изъяли редакционный ноутбук, три микрофона, наушники, оборудование для света и другие личные вещи. Также издание пишет, что сотрудники полиции отказали в звонке консулу, редакции и родственникам без объяснений причин.

"Редакция сейчас сама начала процесс обжалования депортации, которая запрещает нашим журналистам посещать страны Шенгенской зоны в течение 5 лет. Но мы обращаемся к международным журналистским организациям за поддержкой, ведь такая реакция польских правоохранителей угрожает свободе слова не только в отношении украинских журналистов. Также мы требуем вернуть имущество, которое является ценным и составляет материальную ценность. Отсутствие техники в значительной степени блокирует деятельность Информационного агентства "Район.ин.юа", – обращается директор Игорь Денисевич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что аналогичная ситуация приключилась и с журналистом "УП" Ткачом, который также проводил расследование по поводу торговли РФ с Польшей.