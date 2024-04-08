В Минобороны будут работать аудиторы из стран НАТО: кто именно и чем они займутся

Иностранцы будут давать консультации и советы по реформе финансового контроля в ведомстве

При Министерстве обороны Украины создан координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет. В него вошли внутренние аудиторы из государств-членов НАТО.

Соответствующий указ о создании комитета подписал министр обороны Рустем Умеров. Такая информация появилась на сайте Минобороны.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что это будет "координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита", который будет давать консультации и советы по реформе финансового контроля в ведомстве.

В состав Аудиторского комитета вошли:

Франсуа Готье — руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО (Брюссель);

Джозеф Ингигноли — аналитик/оценщик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США;

Джон Чесшир — руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd (Оксфорд), член международного института внутренних аудиторов;

Манфред ван Кестерен — международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM в Украине;

Руслана Рудницкая — украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Министерства финансов Украины и Счетной палаты.

Юрий Джигир — заместитель министра обороны;

Людмила Дараган — государственный секретарь Министерства обороны.

Напомним, что МО Бюро экономической безопасности согласовали алгоритм обмена информацией и передачи материалов внутреннего аудита для противодействия коррупции в оборонном секторе, что является вопросом национальной безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, страны НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины.