В Минобороны будут работать аудиторы из стран НАТО: кто именно и чем они займутся
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Иностранцы будут давать консультации и советы по реформе финансового контроля в ведомстве
При Министерстве обороны Украины создан координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет. В него вошли внутренние аудиторы из государств-членов НАТО.
Соответствующий указ о создании комитета подписал министр обороны Рустем Умеров. Такая информация появилась на сайте Минобороны.
В сообщении оборонного ведомства говорится, что это будет "координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита", который будет давать консультации и советы по реформе финансового контроля в ведомстве.
В состав Аудиторского комитета вошли:
- Франсуа Готье — руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО (Брюссель);
- Джозеф Ингигноли — аналитик/оценщик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США;
- Джон Чесшир — руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd (Оксфорд), член международного института внутренних аудиторов;
- Манфред ван Кестерен — международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM в Украине;
- Руслана Рудницкая — украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Министерства финансов Украины и Счетной палаты.
- Юрий Джигир — заместитель министра обороны;
- Людмила Дараган — государственный секретарь Министерства обороны.
Напомним, что МО Бюро экономической безопасности согласовали алгоритм обмена информацией и передачи материалов внутреннего аудита для противодействия коррупции в оборонном секторе, что является вопросом национальной безопасности.
Ранее "Телеграф" писал, страны НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины.