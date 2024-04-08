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В Минобороны будут работать аудиторы из стран НАТО: кто именно и чем они займутся

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
Дата публикации
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Автор
МО Украины Новость обновлена 08 апреля 2024, 13:45
МО Украины. Фото Открытые источники

Иностранцы будут давать консультации и советы по реформе финансового контроля в ведомстве

При Министерстве обороны Украины создан координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет. В него вошли внутренние аудиторы из государств-членов НАТО.

Соответствующий указ о создании комитета подписал министр обороны Рустем Умеров. Такая информация появилась на сайте Минобороны.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что это будет "координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита", который будет давать консультации и советы по реформе финансового контроля в ведомстве.

В состав Аудиторского комитета вошли:

  • Франсуа Готье — руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО (Брюссель);
  • Джозеф Ингигноли — аналитик/оценщик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США;
  • Джон Чесшир — руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd (Оксфорд), член международного института внутренних аудиторов;
  • Манфред ван Кестерен — международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM в Украине;
  • Руслана Рудницкая — украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Министерства финансов Украины и Счетной палаты.
  • Юрий Джигир — заместитель министра обороны;
  • Людмила Дараган — государственный секретарь Министерства обороны.

Напомним, что МО Бюро экономической безопасности согласовали алгоритм обмена информацией и передачи материалов внутреннего аудита для противодействия коррупции в оборонном секторе, что является вопросом национальной безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, страны НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины.

Теги:
#НАТО #Минобороны #Реформа #Аудит