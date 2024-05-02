В одну из областей Украины май несет похолодание до 3°C: кому так не повезет

Некоторым еще придется достать теплые вещи этой весной

Не успели украинцы отойти от почти летней погоды в апреле, как май несет похолодание до почти зимних температур, — в одной из областей температура воздуха и вовсе опустится до рекордно низких 3 градусов Цельсия.

Это случится уже совсем скоро, 3-4 мая. Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

Сильнее всего похолодание заденет восточные и северо-восточные области Украины. 3 мая в Сумской области температура может опуститься до 4 градусов тепла, в то время как в Харьковской, Черниговской, Полтавской, Луганской и Киевской областях может быть 6-9 градусов тепла ночью. На остальной территории Украины ожидается в среднем минимум 10-14 градусов.

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4 мая в Сумской области может похолодать ночью до 3 градусов тепла, станет холоднее и в соседних областях, в то время как в южных и западных областях к тому же ожидаются и осадки.

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К 5 мая волна дождей накроет уже практически всю территорию Украины.

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Как сообщал "Телеграф", накануне украинцев переполошила очень яркая вспышка в небе, по слухам это мог быть метеорит.