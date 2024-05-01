"Ничего особенного, просто...метеорит": россияне тоже видели вспышку в небе, которая напугала украинцев (видео)
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В сети активно обсуждают ночное происшествие
В ночь на 1 мая загадочную вспышку в небе над Украиной, которую уже прозвали метеоритом, наблюдали жители нескольких областей, а также на территории РФ. В сети появились соответствующие видео.
Об этом написали в одном из местных пабликов города Белгород. В опубликованном ролике видно, как в небе загорается яркая вспышка и через несколько секунд полностью исчезает.
"Доброе утро. Ничего особенного за ночь не произошло, просто некоторые жители Белгородской области увидели… метеорит", — говорится в сообщении.
Также в сети пишут, что вспышку видели и в Курской области. В пользователи предполагают, что это было метеорит. В частности, в соцсетях можно встретить следующие комментарии:
- Да, это красиво, когда он сгорает не долетев до Земли! А сейчас начинается падение звезд и метеоритов, об этом пишут и говорят многие ученые!
- Это был метеорит – болид. Без опасности для Украины. Без паники.
- В Киеве был такой в том году. Сначала подумал ракета
Не обошлось и без шуток от пользователей сети.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2023 года в небе над Киевом заметили загадочную вспышку. При этом после нее в некоторых районах слышали взрыв. Как выяснилось, это был болид, который вошел в атмосферу и на пару секунд осветил небо ярким светом.