Дефицит кадров на фоне безработицы: юристы предлагают пути обновления рынка труда в Украине

Преодоление кризиса возможно только при комплексном подходе к проблеме

Пока правительство активно работает над разработкой стратегии послевоенного восстановления Украины (демографического, инфраструктурного и экономического), отечественные юристы предлагают свои варианты решения острой проблемы безработицы на фоне дефицита кадров. В чем состоят основные причины упадка на рынке труда и каким образом государство может стимулировать его восстановление, не ожидая завершения войны.

Об этом "Телеграфу" рассказала управляющая адвокатским бюро, адвокат, кандидат юридических наук Анна Даниэль.

Довоенный рынок труда

По данным Госстата 2021 года, количественно рабочую силу Украины (в среднем) оценивали в 16 млн человек. Еще до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в статье "Исследование современного состояния трудовых ресурсов Украины" к.э.н. Виктории Семченко отмечалось, что развитие трудового потенциала государства полностью зависит от его граждан, в связи с чем необходимо:

начать работу по улучшению состояния здоровья украинцев, снижению смертности и повышению продолжительности жизни населения путем устранения препятствий в учреждениях медицинской помощи;

создать условия труда, которые обеспечивали бы творческое развитие работников, их физическое и психическое здоровье;

обеспечить безопасную жизнь и здоровье в окружающей среде;

развить эффективную систему здравоохранения.

Не менее важны программы по предотвращению процессов старения нации и их последствий, чтобы обеспечить экономически достойную жизнь в пенсионном возрасте и создать условия для реализации трудового потенциала лиц старшего возраста.

Возможность продуктивной занятости среди населения позволит повысить эффективность функционирования системы национального производства, удовлетворить все потребности работников на уровне установленных законодательством гарантий, обеспечить баланс между спросом и предложением рабочей силы, создать соответствие существующего количества рабочих мест и профессионально-квалификационной рабочей силы, а также сократить количество ручного, не престижного труда.

Следовательно, еще до войны необходимо было проводить комплексное государственное регулирование для привлечения трудоспособного населения в важные сектора экономики Украины. Успешно преодолеть кризисные явления можно было через усовершенствование технологии работы Государственной службы занятости, а именно создание дополнительных рабочих мест, усовершенствование налогового законодательства и, как следствие – повышение фактического уровня занятости и доходов населения.

Вызовы военного времени

Введение в Украине военного положения спровоцировало изменение особенностей трудовых отношений работников и работодателей. В частности, в ст. 2 Закона указано, что в целях оперативного привлечения к выполнению работы новых работников и устранению кадрового дефицита работодатели могут заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры на период действия военного положения или для замены временно отсутствующего работника.

С начала полномасштабного вторжения украинский рынок труда и бизнес ждало немало испытаний. За два года войны предприниматели столкнулись с острым кадровым дефицитом.

Проблему признали и во власти. Первоначально Сначала ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов представил проект "Визия-2033: сохранение и развитие трудовых ресурсов Украины в ближайшее десятилетие". Затем в Министерстве экономики открыто заявили, что в ближайшие годы Украина будет испытывать нехватку миллионов работников, а во время послевоенного восстановления эта потребность будет расти, ведь с начала полномасштабной войны более 6 млн украинцев были вынуждены уехать за границу.

Хотя, по данным Центра прикладных исследований, с начала 2023 года в Украине наблюдается постепенное возобновление рынка труда, уровень безработицы остается выше, чем перед полномасштабным вторжением.

При этом частный бизнес сталкивается с нехваткой квалифицированных работников. Причинами этого явления есть эмиграция квалифицированных рабочих, особенно женщин, из Украины и мобилизация мужчин.

Пути преодоления кризиса

Свое видение путей решения проблемы на рынке труда недавно представил Институт аналитики и адвокации. План был разработан в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!" при поддержке USAID.

Реинтеграция ВПЛ. Правительство Украины может направить усилия на поддержку и реинтеграцию перемещенных лиц, в частности, предоставление возможностей для переподготовки и повышения квалификации.

Программы стимулирования развития отраслей. Для привлечения квалифицированных работников в важные отрасли экономики можно внедрить программы стимулирования, такие как финансовые льготы, гранты для образования и т.д.

Развитие внутреннего рынка труда. Украина может инвестировать в развитие собственных кадровых резервов, в частности, путем расширения образовательных программ и поддержки студентов/молодых специалистов.

Международное сотрудничество. Сотрудничество с другими странами по обмену специалистами и стажировке. Международное сотрудничество может помочь решить проблему нехватки квалифицированных работников.

Поддержка бизнеса и инноваций. Для привлечения квалифицированных работников важно создать благоприятные условия для бизнеса и инноваций – упрощение бюрократических процедур, предоставление финансовой поддержки для стартапов и действующих предприятий.

По данным Work.ua, по состоянию на январь 2024 года рынок труда по количеству предложений восстановился на 93% (по сравнению с февралем 2022-го). Впрочем, восстановление происходит неравномерно в региональном разрезе.

Уровень обновления региональных рынков труда зависит от ряда факторов: удаленность от линии фронта; изменение емкости рынка труда в результате релокации бизнеса, предпринимательской активности; результативность политики содействия занятости и стимулирование развития бизнес-среды; миграция рабочей силы; сформированный в регионе запас устойчивости рынка труда и обеспечение мобильности рабочей силы и т.д.

Дальнейшая стабилизация региональных рынков труда в условиях войны и послевоенного восстановления требует:

восстановление, развитие и модернизация бизнес-среды;

формирование адаптивности рабочей силы;

обучение наиболее конкурентным профессиям;

максимальное вовлечение в трудовую сферу внутренне перемещенных лиц;

трудоустройство молодежи по примеру успешно внедренных кейсов других стран Европы;

открытие новых индустриальных парков с целью алокации новых бизнесов и роста масштабов уже перемещенных производств;

активизации деятельности центров поддержки предпринимательства;

предоставление консалтинговой поддержки предпринимательским инициативам;

внедрение государственных программ восстановления бизнеса и механизмов страхования военных рисков;

реформирование подходов к государственному заказу, что поможет противодействовать структурной безработице и уменьшению кадрового дефицита.

Несмотря на полномасштабную войну, украинский рынок труда постепенно оживает. Впрочем, окончательное преодоление кризиса возможно исключительно при комплексном подходе к проблеме. В частности, пересмотре условий трудовой деятельности на государственном уровне как для работников, так и для работодателей.