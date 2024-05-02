Нужно ли мыться утром в Чистый четверг: ответ митрополита ПЦУ удивит

Традиция имеет важный нюанс

В народе есть традиция мыться утром в Чистый четверг перед Пасхой для здоровья, но Православная церковь считает это предрассудком. Перед христианским праздником следует соблюдать правила гигиены как обычно.

Чистый четверг является днем, когда заканчивают подготовку к большому празднику. Об этом митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) рассказал "Телеграфу" в эксклюзивном интервью под названием "Пасха ― это Христос, а не колбаса: митрополит ПЦУ о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщин в брюках и уклонистов".

"Вот как раз это и есть суеверие. Чистый четверг ― фактически подготовка, финишная прямая к празднику, когда всегда что-то готовят, убирают. Почему и суббота тихая, потому что за среду и четверг должны переделать всю подготовительную работу. А мыться и соблюдать правила гигиены нужно регулярно", ― ответил митрополит на вопрос, стоит ли мыться утром в Чистый четверг для крепкого здоровья.

Владыка объяснил, что у христиан есть определенные традиции в Тихую субботу, которая предшествует Пасхе. В это время они не веселятся, не устраивают праздники. Однако работать можно и нужно.

"Когда умирает кто-то из наших ближних, нам было бы неприятно, чтобы у нас в семье у гроба кто-то веселился или соседи справляли свадьбу. Тихая суббота, она именуется от того, что мы вспоминаем распятие Христа Спасителя и его возложение ко гробу, и Господь покоится своим телом до воскресения во гробу. И мы, конечно, переживаем это событие, как следует христианам, потому что самый родной для нас человек пострадал за нас и открыл нам двери Царства небесного", ― сказал митрополит.

Отметим, Чистый четверг отмечаєтся в последний четверг перед Пасхой. В 2024 году он выпадает на 2 мая. Православные будут праздновать Пасху 5 мая.

По библейскому преданию, именно за три дня до распятия Иисус Христос провел Тайный ужин со своими учениками. Тогда же он предупредил собравшихся, что будет предан одним из них.

В народе есть традиция омовения тела утром в Чистый четверг. Издавна предки верили, что если умыться до восхода Солнца, то человек весь год не будет болеть.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить четверговую соль. В народе считается, что она обладает целебными свойствами и оберегает от зла.