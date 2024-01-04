Не только фото и телефоны: что должно быть в обновленном реестре военнообязанных

Если у вас есть права на управление водным мотоциклом или вы знаете испанский — такие данные планируют добавить в реестр

В Украине есть реестр военнообязанных "Оберег", который еще не заработал по полной. Между тем, в Верховной Раде продолжается проработка и подготовка ко второму чтению законопроект № 10062, который среди прочего касается обработки и использования данных реестра.

Об этом рассказала один из инициаторов законопроекта и нардеп Марианна Безуглая. Она отметила, что перечень данных в реестре расширится, как и межведомственное взаимодействие. Будут существовать электронные кабинеты призывника, предприятия и ЦНАП для предоставления административных услуг. Согласно проекту закона, планируется расширить перечень персональных данных, которые будут в реестре с 22 до 33 пунктов.

Кроме фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола, места проживания и пребывания, к данным предлагают добавить номера средств связи и адреса электронной почты. Из действующего законодательства остаются:

данные о родителях, усыновителях или опекунах,

семейное положение и членов семей,

данные внутреннего и загранпаспортов,

о гражданстве,

о смерти или недееспособности,

о занятости, РНОКПП,

цифровое изображение лица,

данные о дате выезда и возвращении за границу (в обновлении предлагают добавить информацию о целях выезда ),

), данные об образовании, состоянии здоровья,

данные об уголовной ответственности судимости,

запись в демографическом реестре, если таковой есть.

В обновлении также предлагают добавить в реестр данные о:

административные правонарушения,

статус ветерана,

владение иностранными языками, образовательные курсы

разрешения на оружие, водительские права, право управления трактором и дорожно-строительными машинами, права на управление судами и водными мотоциклами, свидетельства пилотов

право на выезд и въезд в Украину, проживание за границей

исполнительные документы

пропавших без вести.

Также конкретизировали, какие служебные данные должны быть в реестре. Это сведения о прохождении службы, военно-учетных признаках, решении медосмотра, данные об альтернативной службе или участии в боях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем нужно менять закон о мобилизации в Украине.