Не только фото и телефоны: что должно быть в обновленном реестре военнообязанных
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Если у вас есть права на управление водным мотоциклом или вы знаете испанский — такие данные планируют добавить в реестр
В Украине есть реестр военнообязанных "Оберег", который еще не заработал по полной. Между тем, в Верховной Раде продолжается проработка и подготовка ко второму чтению законопроект № 10062, который среди прочего касается обработки и использования данных реестра.
Об этом рассказала один из инициаторов законопроекта и нардеп Марианна Безуглая. Она отметила, что перечень данных в реестре расширится, как и межведомственное взаимодействие. Будут существовать электронные кабинеты призывника, предприятия и ЦНАП для предоставления административных услуг. Согласно проекту закона, планируется расширить перечень персональных данных, которые будут в реестре с 22 до 33 пунктов.
Кроме фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола, места проживания и пребывания, к данным предлагают добавить номера средств связи и адреса электронной почты. Из действующего законодательства остаются:
- данные о родителях, усыновителях или опекунах,
- семейное положение и членов семей,
- данные внутреннего и загранпаспортов,
- о гражданстве,
- о смерти или недееспособности,
- о занятости, РНОКПП,
- цифровое изображение лица,
- данные о дате выезда и возвращении за границу (в обновлении предлагают добавить информацию о целях выезда ),
- данные об образовании, состоянии здоровья,
- данные об уголовной ответственности судимости,
- запись в демографическом реестре, если таковой есть.
В обновлении также предлагают добавить в реестр данные о:
- административные правонарушения,
- статус ветерана,
- владение иностранными языками, образовательные курсы
- разрешения на оружие, водительские права, право управления трактором и дорожно-строительными машинами, права на управление судами и водными мотоциклами, свидетельства пилотов
- право на выезд и въезд в Украину, проживание за границей
- исполнительные документы
- пропавших без вести.
Также конкретизировали, какие служебные данные должны быть в реестре. Это сведения о прохождении службы, военно-учетных признаках, решении медосмотра, данные об альтернативной службе или участии в боях.
Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем нужно менять закон о мобилизации в Украине.