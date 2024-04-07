ТЦК за несколько месяцев получат данные о мужчинах: нардеп объяснила, что это значит

О каком возрасте мужчин говорится

Уже через несколько месяцев военкоматы получат из реестров данные о мужчинах в возрасте 17-60 лет. Законодательная база уже создана, вопрос только к конкретным "исполнителям".

Об этом заместитель председателя парламентского комитета по антикоррупционной политике Елена Мошенец сказала в эфире телемарафона.

"Мы делаем информационной, электронной, нашу воинскую часть. Делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства. Законодательная база уже создана, вопрос к конкретным исполнителям", – сказала Мошенец.

Напомним, во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о запуске электронного кабинета призывника. Верховная Рада проголосовала за него еще в середине января.

Кабинет является интерфейсом для отображения данных о призывнике, военнообязанном или резервисте.

"Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Отдельное преимущество — предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью", — говорилось в объяснении Минобороны.

Кроме самого владельца кабинета, к нему будет доступ Минобороны, СБУ, местные ТЦК, органы разведки и оперативные командования. При этом согласия самих призывников на обработку их персональной информации спрашивать никто не будет.

Таким образом, государство получит информацию о:

номера телефонов; адреса электронной почты;

сведения о владении иностранными языками;

информация о праве на владение оружием;

наличие удостоверения водителя;

данные о родителях военнообязанного;

реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН;

данные о выезде за границу;

информация о судимости и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, что украинским военным хотят упростить службу, создав мобильное приложение. Он будет называться "Армия+".