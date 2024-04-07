ТЦК за несколько месяцев получат данные о мужчинах: нардеп объяснила, что это значит
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О каком возрасте мужчин говорится
Уже через несколько месяцев военкоматы получат из реестров данные о мужчинах в возрасте 17-60 лет. Законодательная база уже создана, вопрос только к конкретным "исполнителям".
Об этом заместитель председателя парламентского комитета по антикоррупционной политике Елена Мошенец сказала в эфире телемарафона.
"Мы делаем информационной, электронной, нашу воинскую часть. Делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства. Законодательная база уже создана, вопрос к конкретным исполнителям", – сказала Мошенец.
Напомним, во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о запуске электронного кабинета призывника. Верховная Рада проголосовала за него еще в середине января.
Кабинет является интерфейсом для отображения данных о призывнике, военнообязанном или резервисте.
"Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Отдельное преимущество — предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью", — говорилось в объяснении Минобороны.
Кроме самого владельца кабинета, к нему будет доступ Минобороны, СБУ, местные ТЦК, органы разведки и оперативные командования. При этом согласия самих призывников на обработку их персональной информации спрашивать никто не будет.
Таким образом, государство получит информацию о:
- номера телефонов; адреса электронной почты;
- сведения о владении иностранными языками;
- информация о праве на владение оружием;
- наличие удостоверения водителя;
- данные о родителях военнообязанного;
- реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН;
- данные о выезде за границу;
- информация о судимости и т.д.
Ранее "Телеграф" писал, что украинским военным хотят упростить службу, создав мобильное приложение. Он будет называться "Армия+".