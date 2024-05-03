Деньги за территории: на Западе придумали, как прекратить войну в Украине

Речь идет о новом способе использования российских замороженных активов

На Западе рассматривается новый вариант использования замороженных активов России, а от идеи полной конфискации отказались. Эти деньги хотят обменять на отказ Кремля от оккупированных территорий Украины.

В настоящее время эта версия обсуждается как гипотетический вариант. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Запад боится распоряжаться российскими деньгами. Они опасаются возмездия от РФ и ее союзников. Поэтому от идеи конфискации замороженных российских активов отказались.

У США есть еще одна идея. Вашингтон предлагает выделить сумму в 50 млрд в качестве кредита или облигаций, которые будут обеспечены доходами от замороженных активов РФ в будущем. Другие подробности пока неизвестны, но этот вариант планируют обсудить на саммите стран "Группы семи", который состоится в июне.

Ранее "Телеграф" писал, куда Украина потратит деньги, полученные в качестве доходов от российских замороженных активов. Некоторые европейские партнеры беспокоились, чтобы эти средства не пошли на оружие и войну.

Советник главы Офиса президента Владислав Власюк рассказал, где еще понадобится финансовая помощь. Речь идет о прямой поддержке бюджета Украины и восстановлении инфраструктуры, пострадавшей из-за российских обстрелов.