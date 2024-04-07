Не на оружие: у Зеленского рассказали, куда могут пойти доходы от замороженных активов России

В ЕС еще продолжается дискуссия относительно российским активам

Доходы от замороженных активов России вряд ли будут направлены на закупку оружия для Украины. Эти деньги могут пойти на восстановление.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Владислав Власюк. По его словам, доходы от размещенных в Европейском Союзе российских активов составляют 7-8 млрд долларов в год.

"Думаю, реалистично говорить, что эти средства будут использоваться либо на прямую помощь бюджету, либо на восстановление. Но вряд ли на оружие. Впрочем, это предложение тоже рассматривается", — сказал он.

В то же время Власюк сообщил, что продолжается дискуссия относительно конфискации основной суммы замороженных суверенных активов России. По его словам, речь идет о более чем 300 млрд долларов.

"Здесь есть разные позиции разных государств. Последние полгода мы так чувствуем, что лидерство взяли США за этот трек. Некоторые страны, особенно страны Глобального Юга, высказывают определенные оговорки по поводу конфискации суверенных активов, мол, это приведет к еще большему кризису в отношениях с Россией", — объяснил Власюк.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обсудит с партнерами по ЕС предложение использовать 90% доходов от замороженных активов РФ для покупки вооружения для Вооруженных сил Украины. Эти деньги будут направлены в Европейский фонд мира, а оставшиеся переведут в бюджет союза для укрепления потенциала украинской оборонной промышленности.