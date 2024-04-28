Боятся последствий? Известно, почему Германия против изъятия российских замороженных активов

Это решение по определенным соображениям невыгодно официальному Берлину

Германия выступает против изъятия российских замороженных активов в пользу Украины. Власти страны опасаются, что такое решение создаст прецедент с неприятными последствиями для экономики.

Если замороженные активы Кремля передадут на военную поддержку и восстановление Украины, государства, пострадавшие от немецкого нацистского режима во время Второй мировой войны, могут подать новые иски против Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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"Германия опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств, может создать прецедент и спровоцировать новые иски против немцев за преступления времен Второй мировой войны", — говорится в статье.

Официальный Берлин настаивает на том, что все замороженные активы России должны остаться нетронутыми. Они могут стать рычагами во время переговоров с Кремлем по поводу завершения войны в Украине.

Отметим, министр юстиции Денис Малюська считает, что судьбу российских активов определят в июне. Есть три сценария их использования. Их могут конфисковать полностью, передать доходы за 10 лет или только текущие доходы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США могут разрешить конфискацию российских активов. Подробности рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.