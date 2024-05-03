Гроші за території: на Заході вигадали, як припинити війну в Україні

Йдеться про новий спосіб використання російських заморожених активів

На Заході розглядають новий варіант використання заморожених активів Росії, а від ідеї повної конфіскації відмовились. Ці гроші хочуть обміняти на відмову Кремля від окупованих територій України.

Наразі цю версію обговорюють як гіпотетичний варіант. Про це пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

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Захід боїться розпоряджатись російськими грошима. Вони остерігаються відплати від РФ та її союзників. Саме тому від ідеї конфіскації заморожених російських активів відмовились.

У США є ще одна ідея. Вашингтон пропонує виділити суму у 50 млрд у якості кредиту чи облігацій, які будуть забезпечені прибутками від заморожених активів РФ у майбутньому. Інші подробиці наразі невідомі, але цей варіант планують обговорити на саміті країн "Групи семи", який відбудеться у червні.

Раніше "Телеграф" писав, куди Україна витратить гроші, отримані у якості доходів від російських заморожених активів. Деякі європейські партнери турбувались, щоб ці кошти не пішли на зброю та ведення війни.

Радник очільника Офісу президента Владислав Власюк розповів, де ще знадобиться фінансова допомога. Йдеться про пряму підтримку бюджету України та відбудову інфраструктури, яка постраждала через російські обстріли.