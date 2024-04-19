Не конфискация: западные партнеры рассматривают другой вариант использования замороженных российских активов

Вариант использовать активы России как залог под кредиты для Украины рассматривается серьезно

Европа не хочет конфисковывать замороженные активы российского террористического режима на сумму 300 миллиардов долларов. Поэтому рассматриваются другие возможности их использования – в частности в качестве залога под ссуды, которые будут выдаваться Украине.

Об этом сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает Reuters. По его словам, дискуссии по этому поводу еще продолжаются, поскольку рассматриваются разные сценарии.

Домбровскис надеется, что в ближайшие месяцы ЕС наконец-то одобрит отдельную процедуру, которая будет необходима для использования доходов или процентов от активов РФ для помощи Украине. В то же время, финансовые должностные лица "Большой семерки" (G7) уже заявили о необходимости помочь Украине удовлетворить потребности в краткосрочном финансировании – в том числе с использованием доходов с активов РФ. Поэтому, скорее всего, активы российских террористов действительно будут превращены в залог под кредиты для Украины.

"Мы обсуждаем ряд различных вариантов. Один из них – конфискация, а другой – предоставление залога или даже использование сверхприбылей или процентов от этих активов для финансирования ссуды", – прокомментировал этот вариант заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Напомним, что Украина может получить значительную часть средств от замороженных российских активов. Скорее всего почти вся сумма пойдет на закупку боеприпасов и оружия. Но при этом ЕС не передаст Украине 5 млрд. евро прибыли от замороженных российских активов за первые 2 года войны. Эти деньги направят инвестфонду Euroclear, где хранится большинство российских активов, как "буфер" для оплаты существующих и будущих судебных тяжб России и других стран.

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