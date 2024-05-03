Исчез интернет и мобильная связь: ГУР проводит масштабную кибератаку на одну из республик РФ – СМИ

Здесь сосредоточены предприятия российского ОПК

В пятницу, 3 мая, специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины проводят масштабную кибератаку в Татарстане. Их целью являются местные интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в особой экономической зоне "Алабуга".

Об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на источник в ГУР. Там отметили, что в "Алабуге" размещено более 30 производств, в том числе важные предприятия ОПК.

По данным источников ГУР, эта экономическая зона является одной из самых больших в РФ. Она приносит 59% совокупной выручки и 34% налогового сбора от всех особых экономических зон страны.

Также сообщается, что в результате этой кибератаки была заблокирована работа интернет-сети в Татарстане и Казани. Также сообщается о сбоях в работе мобильных операторов МТС, а также ПАО "Таттелеком" и "Уфанет".

Кроме того, по данным источников, кибератака привела к отсутствию интернета и проблемам с работой ряда приложений. Кроме того, не работают приложения, отвечающие за работу домофонов.

Стоит отметить, что прессслужба местной компании "Таттелеком" сообщила о самой массовой DDоS-атаке в истории компании, которая началась утром 2 мая. Там отметили, что могут наблюдаться перебои в работе сайта компании, мобильных приложений и предоставлении услуг связи.

Для справки. "Алабуга" – особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабугском районе Республики Татарстан. Расположена в 10 км от Елабуги, 25 км от Набережных Челнов, 40 км от Нижнекамска и 210 км от Казани. Занимает площадь 3903,5 га.

Ранее "Телеграф" писал, что в начале апреля беспилотники ударили по Нижнекамску и особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. На ее территории собираются иранские дроны "Шахед".