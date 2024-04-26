Повреждения значительны: ГУР атаковало электронные ресурсы правящей партии России

Не работают также домены ER.RU и edinros

В пятницу, 26 апреля, электронные ресурсы правящей партии "Единая Россия" частично перестали работать. Причиной стала кибератака специалистов Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Под ударом находятся серверы и сайты партии, а также домены ER.RU и Edinros. Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на источник.

В ГУР отметили, что в настоящее время часть электронных ресурсов не работает, несмотря на заявления "Единой России" о том, что "работа критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается".

Отметим, что в пятницу руководящая партия заявила о масштабной DDoS-атаке на все свои электронные сервисы, увязав ее с проведением акции "Диктант победы", запланированной на 26 апреля.

Напомним, ГУР уничтожили российский многоцельный вертолет Ка-32 на московском международном аэродроме Остафьево, который находится в распоряжении оборонного ведомства России. Он выполнял задачи по обеспечению логистических потребностей и эвакуационных операций.

Ранее "Телеграф" писал, что глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, почему завершение войны не гарантирует безопасность.