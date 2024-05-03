Зник інтернет та мобільний зв'язок: ГУР проводить масштабну кібератаку на одну з республік РФ – ЗМІ

Тут зосереджені підприємства російського ОПК

У п'ятницю, 3 травня, фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України проводять масштабну кібератаку в російському Татарстані. Їхньою ціллю є місцеві інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в особливій економічній зоні "Алабуга".

Про це повідомило РБК-Україна з посилання на джерело у ГУР. Там зазначили, що в "Алабузі" розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК.

За даними джерел ГУР, ця економічна зона є однією з найбільших у РФ. Вона приносить 59% сукупної виручки та 34% податкових зборів від усіх особливих економічних зон країни.

Також повідомляється, що внаслідок цієї кібератаки було заблоковано роботу інтернет-мережі в Татарстані та Казані. Також повідомляється про збої у роботі мобільних операторів МТС, а також ПАО "Таттелеком" та "Уфанет".

Крім того, за даними джерел видання, кібератака призвела до відсутності інтернету та проблем з роботою низки застосунків. Крім того, не працюють додатки, що відповідають за роботу домофонів.

Варто зазначити, що пресслужба місцевої компанії "Таттелеком" повідомила про наймасовішу DDоS-атаку в історії компанії, яка розпочалася вранці 2 травня. Там зазначили, що можуть спостерігатися перебої у роботі сайту компанії, мобільних додатків та наданні послуг зв'язку.

Для довідки. "Алабуга" — особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Розташована в 10 км від Єлабуга, 25 км від Набережних Челнів, 40 км від Нижньокамська і 210 км від Казані. Займає площу 3903,5 га.

Раніше "Телеграф" писав, що на початку квітня безпілотники вдарили по Нижньокамську та особливій економічній зоні "Алабуга" у Татарстані. На її території якої збираються іранські дрони "Шахед".