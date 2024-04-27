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Расстрел полицейских в Винницкой области: "Телеграф" узнал, как чувствует себя раненый капитан

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Место трагедии
Место трагедии. Фото Полиция

По факту трагедии ведется служебное расследование

Полицейский, раненый во время вооруженного нападения на сотрудников полиции в ночь на 20 апреля в Винницкой области, находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в Управлении главной инспекции ГУНП в Винницкой области в ответ на запрос "Телеграфа", угрозы жизни пострадавшего полицейского — Максима Шарапанивского, нет. Его состояние удовлетворительное, но подробности о его самочувствии являются врачебной тайной.

По факту трагедии ведется служебное расследование. По его результатам будут установлены причины гибели и травмирования полицейских.

Напомним, ночью 20 апреля в Винницкой области во время проверки документов неизвестные начали стрелять в полицейских. Погиб 20-летний рядовой полиции Максим Зарецкий, а капитан Максим Шарапанивский был ранен. Автомобиль и нападавших объявили в розыск. В их машине обнаружили боеприпасы. Вскоре их задержали в Одесской области. Они оказались военнослужащими и родственниками — отец и сын Валерий и Виталий Василаке. Суд избрал им меру пресечения. Они проведут два месяца под стражей без права на залог.

Ранее "Телеграф" писал, что военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области, сообщили о подозрении в дезертирстве.

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#Винницкая область #Расстрел #Ранение #Полицейский