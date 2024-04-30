Военного Виктора Розового, получившего ранение на фронте, будут лечить за границей

Жена военного поблагодарила побратимов, которые спасли жизнь Виктору

Юморист Виктор Розовый, получивший сложное осколочное ранение в голову, нуждается в более тщательном лечении за пределами Украины. Самое страшное позади, но для полной реабилитации мужчину планируют вывезти за границу.

На странице в Instagram его супруга Ольга призналась, что не может рассказать о лечении подробно. Сбор на реабилитацию продолжается.

"Виктор восстанавливается в Украине, пока врачи не разрешат дальнейших транспортировок за границу. Спасибо всем за вопросы в директ, и отвечать каждому возможности нет. Это все, что можем рассказать сейчас. Берегите себя", — написала Ольга.

Ольга написала о лечении мужа. Фото instagram.com/oliamerzlikina/

Известно, что семья уже приобрела приборы ночного видения для собратьев Виктора Розового. Именно благодаря им ребята смогли оказать шоумену первую помощь и вытащить его с горячей точки.

Приборы ночного видения – для воинов. Фото instagram.com/oliamerzlikina/

"По согласию Виктора приобрели для бойцов второй роты противотанкового батальона 3 ОШБр приборы ночного видения. Ребята из 2 и 3 роты первыми оказали Виктору первую помощь. Патрик, Дед, Гун, Иисус, благодарим вас за спасенную жизнь! А всем, кто следит, — за донаты и поддержку", – высказалась Ольга.

Ранее "Телеграф" писал, что Олег Сенцов получил ранения на фронте. Военный объяснил, что это был прилет обломка.