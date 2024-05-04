В украинских шахтах нет сбыта угля, правительство предпочитает закупку сырья за рубежом, — депутат Камельчук

Задолженность по зарплатам на одной из шахт 225 миллионов гривен

Во многих украинских шахтах есть проблемы с выплатой заработной платы. Это происходит из-за сложной ситуации на рынке, а также из-за отсутствия сбыта сырья.

Такое мнение в эфире телеканала "TAK TV" высказал народный депутат Украины от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

"На данный момент, например, на ГП Львовуголяь есть задолженность от другого государственного предприятия "Укруголь" на 1,3 млрд грн, из них уже сейчас текущая задолженность по зарплате только за февраль и март… по состоянию на 25 апреля 225 миллионов гривен… Откуда эта причина сейчас по финансам? Понятно, что все знают, что были большие обстрелы, обстреляли две самые большие теплоэлектростанции… Если не будет новых обстрелов, то они там 50-60%, возможно, до конца года вернут. За это время шахты будут добывать уголь, им нужно будет за него получать средства и если нет возможностей продать его куда-то в другое место, то возникает задолженность", — говорит Камельчук.

"Куда могли бы шахты продать этот уголь? За границу, к сожалению, не возьмут, в частности уголь из западного региона, потому что не подходит по параметрам наличия серы. Относительно внутреннего рынка есть определенный рынок асфальтных заводов или цементных заводов, которые готовы покупать, но им нужно стабильный контракт на эти поставки и чаще им выгоднее покупать, потому что стабильны в объеме, уголь из Польши, чем даже из Украины", — добавляет Камельчук.

Депутат говорит, что вопрос задолженности можно решить, если выделить средства в поддержку угольной отрасли, например от Энергоатома или Укрэнерго.

"Это им нужно как участникам украинской энергосистемы — поддерживать энергобаланс. Баланс в системе достигается в первую очередь благодаря теплоэлектростанциям. Если нам удастся это восстановить, у нас опять будет постоянная поставка средств, потому что электроэнергия будет появляться от угля, если не удастся восстановить, у нас будут проблемы со сбытом угля, у нас будет дальше накопление задолженности по зарплате у шахтеров, и фактически, мы таким образом будем уничтожать собственные рабочие места и целые города", — подытожил Камельчук.

"Почему не говорит Минэнерго или почему кто-то другой еще не поднимает голос? На самом деле частично из-за того, что у них есть большие проблемы, как восстановить блоки в целом, а потом уже заняться поддержкой угля, но на самом деле я думаю, что это определенная недальновидность. Поэтому что таким образом, когда мы ежегодно закрываем вопросы зависимости от зарубежного угля в последний момент, выкупая его на бирже по завышенной цене, мы тратим лишние государственные средства, вместо того, чтобы вкладывать в угольную отрасль", — добавил депутат.