Пасха на фронте: как украинские воины отмечают праздник Воскресения Христова там, где вера – самое сильное оружие (фото, видео)

Мы обязаны благодарить военнослужащих за мир

В окопах, под звуки вражеских обстрелов и ежесекундно рискуя жизнью. Сегодня, 5 мая, как и вся Украина, воины на передовой отмечают Пасху, уже в третий раз за время полномасштабного вторжения.

В социальных сетях военные публикуют фотографии и видео, на которых показывают, каким праздником Христово Воскресение является для них. Тех, кто ни на миг не опускает оружие и защищает родную землю от российских оккупантов. Так, в 10-й ОГШБр "Эдельвейс" показали видео, на котором их боец идет на Пасху в разрушенный храм в деревне с красноречивым названием — Богородичное.

"Пасху снова празднует каждый по своему. К сожалению, наши воины не могут встретить ее с семьями, но мы знаем — благодаря их стойкости и настойчивости враг будет уничтожен, и все вернутся в родные дома. Помните о тех, кто сейчас в полях и окопах, уважайте их мужество и отвагу и помогайте приближать нашу победу", — говорится в сообщении бригады.

"Война продолжается и сейчас не время, чтобы себя жалеть и расслабляться. Ребятам нужна ваша поддержка как никогда. Каждый читающий этот текст просто обязан благодарить военнослужащих за мир. Семейное тепло и объятия родных это мечта для каждого, кто стоит на защите своих близких. Давайте сегодня сделаем праздник защитникам", — написали в бригаде.

Фотографии с фронта, на которых пасхальными пасочками угощаются воины, опубликовали и в 3-й бригаде Штурмовой. Сообщение начали со слов "Наша Пасха на фронте".

"Смысл этого праздника — победа жизни над смертью. Ради этого мы продолжаем борьбу. Боремся ради тех, кто изо дня в день ждет нас дома", — написали в сообщении.

Поделились фотографиями и бойцы Первой Президентской бригады. Свое сообщение дополнили следующим сообщением:

"В этом году мы снова встречаем этот светлый, семейный праздник в условиях жестокой войны, которую начала против Украины Российская Федерация. Наши мужественные воины, защитники и защитницы, круглосуточно и в праздники, и в будни защищают нашу землю, нашу свободу, нашу веру. Пусть эта вера, которую мы испытываем в этот особый день, поможет и защитит их", — написали в бригаде.

Встречают самый большой христианский праздник и воины 3-й отдельной танковой Железной бригады, для которых не прекращается боевая работа. Пасхальное служение во фронтовых подразделениях бригады провел военный капеллан 3-й танковой бригады протоиерей, отец Игорь Ковалик.

В светлый праздник Воскресения Христова, бойцы отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады также принимали поздравления. Военные капелланы приехали в зону боевых действий, чтобы освятить паски, и хотя нынешнюю Пасху бойцы отмечают далеко от своих семей, а в роли лозовых корзинок часто выступают защитные шлемы, праздник от этого не меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какие древние украинские пасхальные традиции уничтожил СССР. Многие из них "вымерли".