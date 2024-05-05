Великдень на фронті: як українські воїни відзначають свято Христового Воскресіння там, де віра — найсильніша зброя (фото, відео)

Ми зобовʼязані дякувати військовослужбовцям за мир

В окопах, під звуки ворожих обстрілів та щосекунди ризикуючи життям. Сьогодні, 5 травня, як і вся Україна, воїни на передовій відзначають Великдень, вже втретє за час повномасштабного вторгнення.

В соціальних мережах військові публікують світлини та відео на яких показують, яким свято Христового Воскресіння є для них. Тих, хто ні на мить не опускає зброї й боронить рідну землю від російських окупантів. Так, в 10-й ОГШБр "Едельвейс" показали відео, на якому їхній боєць йде на Великдень до зруйнованого храму у селі з промовистою назвою Богородичне.

"Великдень знову святкує кожен по своєму. На жаль, наші воїни не можуть зустріти його з сімʼями, але ми знаємо — завдяки їх стійкості та наполегливості ворог буде знищений, і всі повернуться до рідних домівок. Пам'ятайте про тих, хто зараз у полях та окопах, поважайте їхню мужність і відвагу, та допомагайте наближати нашу перемогу", — йдеться у повідомленні бригади.

"Війна продовжується і зараз не час, щоб себе жаліти та розслаблятися. Хлопцям потрібна ваша підтримка як ніколи. Кожен хто читає цей текст просто зобовʼязаний дякувати військовослужбовцям за мир. Сімейне тепло та обійми рідних це мрія для кожного, хто стоїть на захисті своїх близьких. Давайте сьогодні зробимо свято захисникам", — написали у бригаді.

Світлини з фронту, на яких великодніми пасочками пригощаються воїни, опублікували й в 3-й Штурмовій бригаді. Допис почали зі слів "Наш Великдень на фронті".

"Сенс цього свята — перемога життя над смертю. Заради цього ми продовжуємо боротьбу. Боремось заради тих, хто з дня у день чекає нас вдома", — написали у повідомленні.

Поділилися фотографіями й бійці Першої Президентської бригади. Свій допис доповнили наступним повідомленням:

"Цього року ми знову зустрічаємо це світле, родинне свято в умовах жорстокої війни, яку розпочала проти України російська федерація. Наші мужні воїни, захисники і захисниці, цілодобово і в свята, і в будні боронять нашу землю, нашу свободу, нашу віру. Тож нехай ця віра, яку ми відчуваємо цього особливого дня, допоможе та захистить їх", — написали у бригаді.

Зустрічають найбільше християнське свято і воїни 3-ї окремої танкової Залізної бригади, для яких не припиняється бойова робота. На світлинах — Великоднє служіння у фронтових підрозділах бригади провів військовий капелан 3-ї танкової бригади протоієрей отець Ігор Ковалик.

У світле свято Воскресіння Христового, бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади також приймали вітання. Військові капелани приїхали в зону бойових дій, щоб освятити паски, і хоча теперішній Великдень бійці відзначають далеко від своїх сімей, а в ролі лозових кошиків часто виступають захисні шоломи, свято від цього не є меншим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, які давні українські великодні традиції знищив СРСР. Багато з них "вимерли".