"У Бога на плече шеврон с украинским флагом": Зеленский записал обращение к народу на Пасху (видео)

Украинцы стают на колени только в молитве, и никогда — перед захватчиками и оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в светлый праздник Пасхи. Он отметил, что сегодня нас объединяет общая молитва – за всех украинцев, которые ждут этого рассвета и обязательно увидят его, дождутся мира, правды и Бога, который вернется на выжженную землю.

Соответствующее видео было опубликовано на странице главы государства в Facebook. Он записал обращение на фоне храме Святой Софии в Киеве.

"За все это мы боремся 802 дня подряд. 802 дня, когда воля противостоит мраку, доблесть противодействует террору. 802 дня нашего сопротивления, которые можно описать словами из Евангелия от Иоанна: "А Свет во тьме светит, и тьма не обернула его…", — сказал Зеленский.

Глава государства сказал, что на иконах написаны имена героев, отдавших жизнь за Украину и показавших, что "украинцы стают на колени только в молитве, и никогда — перед захватчиками и оккупантами".

"Это иконы на ящиках от боеприпасов. Пропитаны дымом нашей земли и духом нашего народа. Символы больших испытаний и большой силы, которая помогает нам их преодолевать. Каждая из этих икон — словно божественное проявление. Доказательство того, что небо с нами. Ответ на вопрос, почему украинцы выстояли", — отметил президент.

Всех украинцев объединяет молитва за наших воинов, которые встречают этот праздник в окопах и делают все, чтобы освободить нашу землю от врага.

"Преодолевая общий путь, чувствуя общую боль, всех нас объединяет сегодня одна общая молитва. За всех наших бойцов, встречающих Пасху в окопах и на позициях. За наших воинов света, которые сдерживают демонов по всем направлениям. За тех, кто придерживается в жизни еще одной заповеди: защищать Украину

За всех наших гражданских людей, которые ежедневно тяжело работают, чтобы государство было крепким, чтобы успешно преодолевало нечисть. За тех, кто живет и работает для этого. За всех наших детей. Не по возрасту мужественных мальчиков и девочек, у которых Россия украла детство", но которые, несмотря ни на что, не разучились улыбаться и верить в чудо", — сказал Зеленский.

Глава государства уверен, что у Бога на плече — шеврон с украинским флагом.

"А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть", — подчеркнул Зеленский.

Президент записал обращение на фоне храма Святой Софии в Киеве и сказал, что его история напоминает нам, что ни ордынское нашествие, ни нацистская оккупация, ни российский террор не смогут стереть нас с лица Земли.

"Пусть всем, кто отдал жизнь за Украину, Бог подарит вечный покой их душам и вечный мир их потомкам", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Киеве можно освятить Пасху. Названы адреса по районам города.