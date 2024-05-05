Григорий Козловский и Emily Resort устроили праздник для детей погибших защитников

Григорий Козловский, Emily Resort и ФК "Рух" сделали праздник для детей

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский совместно с Emily Resort устроили активный отдых для детей погибших украинских военных, о которых заботится БО "Дети Героев". Вместе с командой благотворителей "ГалицкойСвежиной" и Шевченковским Гаем, Григорий Козловский и "руховцы" провели благотворительное мероприятие для малышей.

Григорий Козловский отметил: "Дети, которые живут в условиях войны, часто испытывают страх, тревогу и грусть. Активный отдых и приобщение детей к спорту помогает им отвлечься от ужасов войны. Поэтому вся наша "желто-черная" семья старается как можно чаще устраивать им такие праздники. Ведь такие мероприятия дают детям возможность сосредоточиться на чем-то другом, почувствовать радость и положительные эмоции".

Дети погибших украинских военных посетили футболистов "Руха" и воспитанников клубной Академии, поиграли с ними в футбол. Посетили Emily Zoo на территории Emily Resort и съели вкусный обед. После трапезы детей ждали аниматоры и вкусности от партнеров "желто-черных".

"Такие путешествия в Академию "Рух" и Emily Resort дают детям надежду и веру в то, что жизнь может быть лучше, а также вдохновляют их к занятиям спортом и достижению своих целей", — добавил Григорий Козловский.

Активный и насыщенный день, наполненный положительными эмоциями, для малышей завершился в Шевченковском Гаю, где для них и взрослых был подготовлен интересный квест и экскурсия по одной из самых увлекательных локаций Львова.

Григорий Петрович Козловскийотметил, что устраивать такие праздники для детей, уже традиция для "желто-черной" семьи. Так в марте ФК и Академия "Рух" вместе с Emily Resort устроили праздник воспитанникам детского дома "Доброе сердце". Дети посетили клубную Академию и приняли участие в различных активностях, мастер-классах и развлечениях. Каждый ребенок получил незабываемые впечатления и подарки. А ко Дню Святого Николая основатель ФК "Рух"Григорий Козловский и гостинично-развлекательный комплекс Emily Resort устроили однодневный уикенд для детей-переселенцев и детей погибших Героев.

"С начала полномасштабного вторжения наша "желто-черная"семья и Emily Resort помогает не только военным, но и переселенцам и детям-сиротам. Спорт формирует нас как личность и помогает не только иметь хорошую физическую форму, но и дарит положительные эмоции. Конечно ребятам очень нравится именно футбол. Мы очень рады, что сегодня нам удалось не только устроить праздник для детей-сирот, но и воплотить детские мечты", — резюмировал Григорий Козловский.