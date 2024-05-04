Конфликт со стрельбой между ромами и ТЦК на Закарпатье: в полиции сделали первое заявление

Действия нарушителей квалифицировали как хулиганство

В полиции Закарпатской области отреагировали на конфликт между ромами и сотрудниками ТЦК в городе Виноградов, который произошел вечером 3 мая. Начато уголовное производство, нарушителям грозит тюремное заключение.

"Вчера вечером у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки собралась группа людей, ориентировочно 10 человек, которые нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей", — сообщили в полиции.

Там добавили, что сотрудники ТЦК и СП произвели упреждающие выстрелы в воздух, когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота. На месте инцидента находились несколько экипажей полиции. Подчеркивается, что пострадавших в ходе стычки нет.

Действия нарушителей квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Правовую оценку получат действия каждого из участников конфликта. Виновным грозит заключение на срок до 7 лет.

Напомним, по словам жителей села, представители ТЦК мобилизовали их односельчанина, которого утром 3 мая остановили на местном базаре. Ромы утверждают, что мужчина болен и не может быть мобилизован, они собрались под военкоматом и попытались заблокировать выезд из него, в ответ сотрудники военкомата произвели упреждающие выстрелы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье чиновник из ТЦК решил выполнять военно-транспортный налог особым образом. В частности, он изымал автомобили, выбирая их по собственному вкусу, не учитывая границы юрисдикции военкомата, лимиты и документы от ОВА. За это ему грозит 12 лет тюрьмы.