Возмущенные киевляне стоят уже второй день: что происходит у Деснянского ТЦК (фото, видео)

Люди спешат обновить свои данные

Уже второй день в Киеве стоят очереди в территориальные центры комплектования. Сегодня собралась толпа возле Деснянского ТЦК.

Об этом сообщает репортер "Телеграфа" Ян Доброносов. По словам журналиста, пускают очень медленно.

Люди спешат обновить данные. На улице возле ТЦК стоят десятки человек.

Толпа мирно ждет своей очереди. Люди рассказывают друг другу истории.

Возмущенные и уставшие киевляне обсуждают актуальные темы. Идут разговоры о коррупции и власти.

Также военнообязанных беспокоит вопрос, что будет после 18 июля. То есть в случае неявки в ТЦК в течение двух месяцев после вступления в силу нового закона о мобилизации. Мужчины рассуждают, какими будут штрафы.

Люди сидят под забором, прячутся от палящего солнца в холодке.

В общей сложности под зданием Деснянского ТЦК стоит более 50 человек. Некоторые в очереди со вчерашнего дня.

Напомним, новый закон о мобилизации, принятый парламентом и подписанный Президентом Украины, начнет действовать уже с 18 мая.

По закону военнообязанные должны всегда иметь при себе соответствующие документы. Также должны уточнить данные в ТЦК. Все признанные ограниченно пригодными должны повторно пройти ВЛК.

Ранее "Телеграф" писал, сколько мобилизуют людей в Киеве за месяц. В среднем это 100 человек из одного района, а в столице их десять.