Учебный год подходит к концу: с какого по какое число в Украине будут летние каникулы

Учебные заведения должны оценить то, как школьники усвоили материал, и исходя из этого формировать дату каникул

В школах Украины последний звонок прозвенит 31 мая. Летника каникулы формально начнутся с 1 июня, но по факту это произойдет почти на месяц позже.

Об этом сказано в постановлении правительства от 28 июля 2023 года №782. Этот документ не противоречит ч.3 ст. 10 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" в которой сказано, что каникулы должны начинаться не позже 1 июля ежегодно.

Министерство образования Украины рекомендовало начать летние каникулы в 2024 году 29 июня, а закончатся они как обычно 31 августа.

В первый месяц лета школьники не будут учиться, но определенная работа с ними будет происходить. Так, с 31 мая по 7 июня в школах будут выдавать аттестаты о получении начального образования (ученикам, которые закончили 4-й класс). С 13 по 19 июня также будут выдавать аттестаты, но уже о получении базового среднего образования (ученикам после 9 класса). А с 20 по 26 июня аттестаты о полном среднем образовании получат выпускники 11-х классов.

Вдобавок к этому в школах в течение июня могут проходить "компенсаторные занятия". Это занятия, которые были созданы для того, чтобы наверстать упущенный материал за учебный год. Хотя в Минобразования отмечают, что в июне школы могут продолжить стандартный образовательный процесс, "проводить дополнительные занятия, консультации, экскурсии".

"Для определения даты завершения образовательного процесса и форм его организации в летний период педагогические советы и руководители школ должны учитывать и то, насколько обучение в условиях войны повлияло на психическое состояние и интеллектуальное развитие учащихся, есть ли у них образовательные потери и какие активности будут наиболее действенными для их преодоления", — сказано на сайте Минобразования Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Одесской области все школы перевели на дистанционку. Что касается самого города, то все учебные заведения пока что функционируют в обычном формате.