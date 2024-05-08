Колишня дружина Тищенка показала люксовий відпочинок у Парижі: скільки коштують її аксесуари (фото)

У мережі вже підрахували, скільки коштували сумка та взуття колишній дружині одіозного нардепа.

Колишня дружина позафракційного народу Миколи Тищенка, нині власниця мережі салонів краси Clipse Алла Барановська, показала люксовий відпочинок у Парижі. Новими фото вона поділилася зі своїми передплатниками.

На кадрах, опублікованих у Instagram, блогер показала прогулянку у столиці Франції. Одягнені на дівчині чорні класичні штани, біла футболка та пальто.

Свій образ вона доповнила люксовою сумкою Hermes за 27 500 дол і босоніжками від Saint Laurent за 1200 дол.

"У відпустках і подорожах я не люблю фоткатися, якщо це не робота)) всім роблю ідеальні фото, а в мене з найгарніших куточків світу тільки небо, краєвиди і син, але буду виправлятися", — написала Алла під своїми фото.

У мережі вже зазначили , що сумка Hermes у Алли схожа на ту, що обрала для себе дружина олігарха-втікача Михайла Кіпермана Альона.

Нагадаємо, що про розставання Алли та Миколая стало відомо у листопаді 2023 року. У середині січня Оболонський суд задовольнив заяву про розірвання шлюбу. Пара була офіційно разом із 2016 року. Вони мають сина Давида.

Їм неодноразово дорікали, що розлучення фіктивне — нібито для того, щоб приховати стан політика перед поданням декларації. Відомо, що ще до походу у політику ресторатор переписав частину свого бізнесу на Барановську. Крім того, жінка є власницею мережі салонів краси.

Так, журналісти з’ясували, що незважаючи на офіційне розлучення з Аллою Барановською, Тищенко може мати спільний з нею побут. Під час візитів до Ужгорода він проживає у тому ж будинку, де і його колишня дружина. Боня зараз мешкає в одному з найдорожчих будинків в Ужгороді, розташованому в центрі обласного центру. За інформацією журналістів, апартаментів у цьому будинку немає у власності ні у самого Тищенка, ні у його ексдружини.

У лютому 2024 року Тищенко задекларував 12,6 млн. грн. у вигляді подарунка. Джерелом доходу великої суми коштів політик вказав свою колишню дружину Аллу Барановську. "Подарунок" нардер отримав 15 лютого, тобто наступного дня після Дня святого Валентина, що символізує у світі взаємне кохання.

Раніше "Телеграф" розповів, що показало розслідування щодо стану нардепа Миколи Тищенка.