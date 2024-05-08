После массированного обстрела: некоторые области уже получили графики отключения света, кого коснется

Украинцев просят очень экономно потреблять электроэнергию

Из-за нового массированного российского обстрела в Украине вводят графики отключения электроэнергии. Их уже опубликовали некоторые облэнерго.

Об этом сообщает "Телеграф". Стоит отметить, что пока графики касаются только промышленных предприятий.

О таких вынужденных мерах уже сообщили:

В Винницкой области

Диспетчер "Винницаоблэнерго" получил команду от "Укрэнерго" на ограничение потребления мощности для небытовых потребителей 18:00 до 23:00. Сообщается, что будут применены графики на 5 очередей для промышленных предприятий.

в Волынской области

Также вводятся ограничения для предприятий на пять очередей.

в Житомирской области

Графики отключений уже доведены до юридических потребителей электроэнергии.

в Закарпатской области

"Закарпатьеоблэнерго" предупреждает, что с 18:00 по 23:00 будут применяться графики для определенного перечня предприятий.

в Ивано-Франковской области

Вводятся графики с 18:00 до 23:00 в объеме пяти очередей для бизнеса и промышленности.

в Ровенской области

Ровенская область получала команду о введении графиков для промышленных объектов в период с 18:00 до 23:00.

в Тернопольской области

"Тернопольоблэнерго" предупреждает о графиках для промышленных потребителей с 18:00 до 23:00.

в Хмельницкой области

Также сообщается, что для промышленности с 18:00 до 23:00 будут применены графики отключения света.

Харьковаская область

Ограничения есть и для бытовых потребителей, но это не связано с сегодняшней атакой. Ситуация в этом регионе сложная уже несколько недель.

Так, судя по сообщениям, можно понять, что отключать электроенергию бытовым потребителям в Украине пока не собираются, однако энергетики просят всех украинцев очень экономно потреблять её.

В ДТЭК, к слову, наглядно продемонстрировали то, в каком состоянии сейчас наша энергосистема.

Напомним, что о последствиях нового российского обстрела, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.