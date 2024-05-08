Тотальный блекаут – что может спасти украинцев от отключений света сегодня и в будущем

Спасти от опасности отключений могут два фактора

Массированный ракетный удар со стороны российских оккупантов побудил "Укрэнерго" заявить о возможных отключениях электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Это возможно с 18 до 23 часов, но возможно блекаута в эти часы все же удастся избежать.

Как пояснила "Телеграфу" глава пресс-службы НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян, из-за ракетного удара россиян направленного на тепловую генерацию в энергобалансе Украины может появиться дефицит, который при невозможности исправления ситуации может привести к отключениям. В этом смысле надеются на импорт.

"В настоящий момент диспетчерский центр компании оценивает имеющиеся производственные мощности, сверяет их с потребностями и возможными объемами импорта электроэнергии. Если сбалансировать потребление не удастся, будут применены графики отключения промышленных потребителей. Если этих мер будет недостаточно, ограничение электроэнергии возможно и для бытовых потребителей", — подчеркнула пресс-секретарь "Укрэнерго".

При этом возможный график отключений, который планируется в момент наивысшего потребления электроэнергии с 18 до 23 часов, потребители смогут узнать на сайте своих облэнерго. По словам Марии Цатурян, если для выравнивания баланса потребления электроэнергии понадобится ограничить электроснабжение бытовых потребителей, такие графики обязательно появятся на сайтах.

Основной причиной возникновения возможного дефицита электроэнергии с 18 часов станут традиционный рост потребления в это время суток, а также удар по тепловым электростанциям, которые не зависят от времени суток или погоды. Так, компания ДТЭК сообщила, что 8 мая под удар россиян попали три ее теплоэлектростанции.

"ТЭС меньше зависят от времени суток как солнечные, или погоды как ветровые электростанции. Поэтому если днем баланс энергопотребления, в основном, удается поддерживать на достаточном уровне, в вечернее время у нас часто возникали проблемы, которые последнее время решали за счет импорта. Сегодня же совпали несколько факторов", — подчеркивает "Телеграфу" эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко.

По словам нашего собеседника эти факторы – ракетный удар по тепловой электрогенерации, ограниченность работы ветряных и солнечных электростанций, а также похолодание, которое начнется в середине недели тоже побудит украинцев повысить потребление для обогрева.

Последствием всех этих рисков может стать то, что если не предпринять необходимые меры, украинцы рискуют оставаться в будущем без света по 15-20 часов после очередных массовых ракетных ударов россиян, считает Олег Попенко.

По мнению эксперта, снизить подобные риски могло бы усиление ПВО украинской энергетики и строительство большого количества мини-ТЭС, работающих на всех видах топлива. Другим способом должно стать строительство большого количества небольших трансформаторных подстанций, что позволит децентрализовать электроэнергетику.

"Это будет стоить миллиарды гривен и займет время, но иного пути у Украины нет – альтернативой могут стать куда более продолжительные блекауты по 15-20 часов после подобных массированных ракетных атак", — подчеркнул Олег Попенко.

В то же время в Минэнерго заявили, что возможно удастся обойтись отключением только промышленных потребителей.