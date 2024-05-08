Після масованого обстрілу: деякі області вже отримали графіки відключення світла, кого торкнеться
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українців просять дуже економно споживати електроенергію
Через новий масований російський обстріл в Україні вводять графіки відключення електроенергії. Їх вже опублікували деякі обленерго.
Про це повідомляє "Телеграф". Варто зазначити, що поки що графіки стосуються лише промислових підприємств.
Про такі вимушені заходи вже повідомили:
У Вінницькій області
Диспетчер "Вінницяобленерго" отримав команду від "Укренерго" на обмеження споживання потужності для непобутових споживачів 18:00 до 23:00. Повідомляється, що буде застосовано графіки на 5 черг для промислових підприємств.
у Волинській області
Також запроваджуються обмеження для підприємств на п’ять черг.
у Житомирській області
Графіки відключень вже доведено до юридичних споживачів електроенергії.
у Закарпатській області
"Закарпаттяобленерго" попереджає, що з 18:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки для певного переліку підприємств.
в Івано-Франківській області
Вводяться графіки з 18:00 до 23:00 обсягом п’яти черг для бізнесу та промисловості.
у Рівненській області
Рівненська область отримувала команду про запровадження графіків для промислових об’єктів у період з 18:00 до 23:00.
у Тернопільській області
"Тернопільобленерго" попереджає про графіки для промислових споживачів із 18:00 до 23:00.
у Хмельницькій області
Також повідомляється, що для промисловості з 18:00 до 23:00 буде застосовано графіки відключення світла.
Харківська область
Обмеження є і для побутових споживачів, але це не пов’язано із сьогоднішньою атакою. Ситуація у цьому регіоні складна вже кілька тижнів.
Так, судячи з повідомлень, можна зрозуміти, що відключати електроенергію побутовим споживачам в Україні поки що не збираються, проте енергетики просять усіх українців дуже економно споживати її.
У ДТЕК, до речі, наочно продемонстрували те, в якому стані зараз є наша енергосистема.
Нагадаємо, що про наслідки нового російського обстрілу ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.