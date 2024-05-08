Після масованого обстрілу: деякі області вже отримали графіки відключення світла, кого торкнеться

Українців просять дуже економно споживати електроенергію

Через новий масований російський обстріл в Україні вводять графіки відключення електроенергії. Їх вже опублікували деякі обленерго.

Про це повідомляє "Телеграф". Варто зазначити, що поки що графіки стосуються лише промислових підприємств.

Про такі вимушені заходи вже повідомили:

У Вінницькій області

Диспетчер "Вінницяобленерго" отримав команду від "Укренерго" на обмеження споживання потужності для непобутових споживачів 18:00 до 23:00. Повідомляється, що буде застосовано графіки на 5 черг для промислових підприємств.

у Волинській області

Також запроваджуються обмеження для підприємств на п’ять черг.

у Житомирській області

Графіки відключень вже доведено до юридичних споживачів електроенергії.

у Закарпатській області

"Закарпаттяобленерго" попереджає, що з 18:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки для певного переліку підприємств.

в Івано-Франківській області

Вводяться графіки з 18:00 до 23:00 обсягом п’яти черг для бізнесу та промисловості.

у Рівненській області

Рівненська область отримувала команду про запровадження графіків для промислових об’єктів у період з 18:00 до 23:00.

у Тернопільській області

"Тернопільобленерго" попереджає про графіки для промислових споживачів із 18:00 до 23:00.

у Хмельницькій області

Також повідомляється, що для промисловості з 18:00 до 23:00 буде застосовано графіки відключення світла.

Харківська область

Обмеження є і для побутових споживачів, але це не пов’язано із сьогоднішньою атакою. Ситуація у цьому регіоні складна вже кілька тижнів.

Так, судячи з повідомлень, можна зрозуміти, що відключати електроенергію побутовим споживачам в Україні поки що не збираються, проте енергетики просять усіх українців дуже економно споживати її.

У ДТЕК, до речі, наочно продемонстрували те, в якому стані зараз є наша енергосистема.

Нагадаємо, що про наслідки нового російського обстрілу ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.